جونسون سيعلن نظام تحذير جديد من وباء كورونا في بريطانيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيعلن، اليوم الأحد، عن نظام تحذير جديد من وباء كورونا.

والنظام الجديد سيتم العمل به في البلاد لمراقبة حالة تفشي الفيروس القاتل.

وذكرت الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن جونسون سيعلن النظام الجديد في خطابه يوم الأحد، حيث يتكون النظام الخاص بتقييم درجة خطورة الوباء من خمس درجات.

ومن غير المتوقع أن يقدم جونسون تاريخا محددا لتخفيف إجراءات الإغلاق، خلال خطاب اليوم، المقرر لإطلاع الشعب على تطورات الوباء وخطة الحكومة بشأن تخفيف إجراءات الإغلاق.

وسيكون النظام الجديد مطبقا في إنجلترا فقط لكن الحكومة تعمل على وضع أنظمة مشابهه في بقية أنحاء المملكة المتحدة.

ويبدو أن النظام الذي يصنف مراحل الخطر من وباء كورونا بين اللون الأخضر في أقل درجة واللون الأحمر كأقصى درجة سيكون مشابها لنظام الإنذار الخاص بخطر وقوع عمليات إرهابية، بحسب “بي بي سي”.