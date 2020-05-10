إيران تعرب عن استعدادها لتبادل كل السجناء مع الولايات المتحدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعربت إيران عن استعدادها لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة.

ونقل موقع “خبر أون لاين” الإلكتروني، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن بلاده مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة، وأن واشنطن لم ترد بعد على دعوة إيران بهذا الخصوص.

وقال ربيعي: “نشعر بقلق على سلامة وصحة الإيرانيين الموجودين في السجون.. ونحمل أمريكا مسؤولية سلامة الإيرانيين وسط تفشي فيروس كورونا المستجد”.

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