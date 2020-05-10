جنوب كردفان.. قتلى وجرحى في عمليات نهب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي مواطن مصرعه، وأصيب ثلاث أخرون بجروح خطيرة إثر الإعتداء عليهم من قبل مجموعة مُسلحة في منطقة “أبوكرشولا” بولاية جنوب كردفان.

ونقلت مصادر ل “صوت الهامش” أن مجموعة مسلحة هاجمت أحد الفُرقان غرب منطقة “أبوكرشولا” وأطلقت النار بصورة عشوائيه، أدي لمقتل شخص يدعي “آدم إلياس” وإصابة إثنين من كانوا معه بإصابات خطيرة إستدعى نقلهم لمستشفى مدينة “الأبيض” لتلقي العلاج، فيما قامت المجموعة المسلحة بنهب نحو “600” رأس من الأبقار وفرت هاربة.

ويشتكي مواطني منطقة “أبوكرشولا” من تزايد معّدلات حوادث النهب المسلح، وسرقة المواشي من قبل مجموعات مسلحة مجهولة، وفشلت الأجهزة الأمنية وضع حد للجرائم التي تكررت غضون الفترة الماضية