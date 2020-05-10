البدوي يعبر عن شكره لـ”أصدقاء السودان”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: عبر وزير المالية السوداني د. ابراهيم البدوي، عن شكره لـ”أصدقاء السودان”، على مساندتهم للسودان ودعمهم.

وقال “البدوي” عبر تغريدة على حسابه بتويتر اليوم الأحد “‏نشكركم أصدقاء السودان في الأتحاد الأوربي، لمساندتكم المستمرة للشعب السوداني، المتمثلة هذه المرة في حزمة تبلغ 460 مليون يورو، والتي تأتي كتشجيع للإصلاحات الجارية والبرنامج الطموح الذي قدمته حكومة الثورة السودانية لإسعاف الإقتصاد السوداني”.

وكان الإجتماع السابع لمجموعة أصدقاء السودان، قد عقد ظهر الخميس الماضي، والذي استضتافه الحكومة الفرنسية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وحضره ممثلون عن 22 دولة ومؤسسة دولية أخرى”.

وتأسس “ملتقى أصدقاء السودان” في 2018، كمجموعة غير رسمية لتنسيق الدعم السياسي والاقتصادي تجاه السودان.

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