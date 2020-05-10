اتجاه لفتح المراكز الصحية بالأحياء لعلاج الأمراض والحالات الطارئة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الصحة الإتحادية الدكتور أكرم علي التوم عن اتجاه الوزارة لفتح المراكز الصحية بالأحياء ومراكز الخدمات الصحية الأولية والعيادات الخاصة، وأوضح أن الوزارة ستصدر توجيهات خلال الساعات المقبلة بفتح العيادات الخاصة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا .

وقال أكرم في المنصة الإعلامية لمكافحة جائحة كورونا مساء السبت (9 مايو 2020م) أن وزارة الصحة ترى العيادات الخاصة داعماً أساسياً للوحدات الصحية الحكومية والعامة قائلاً: “نعتمد على القطاع الخاص وهو داعم أساسي للقطاع الصحي العام” .

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وأوضح وزير الصحة أن قرار إغلاق العيادات الخاصة كان ينبغي أن يشمل المستشفيات، وليس العيادات الخاصة بالأحياء، مؤكدا أهمية هذه العيادات وضرورة بقائها مفتوحة لتقديم الخدمات الصحية المختلفة بخلاف جائحة كورونا، مشيرا إلى أن قرار وزارة الصحة بفتحها يأتي لتجنب الوفيات العارضة نتيجة للأمراض والحالات الطارئة التي ليست لها علاقة بفيروس كوفيد -19 .

وأشاد وزير الصحة بقرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتمديد حظر التجوال والتدابير الصحية لمكافحة انتشار الفيروس بولاية الخرطوم، مشيراً الى أن الإغلاق الكامل المنتهي لم يطبق بالشكل المطلوب، وأنه شهد كثيراً من حالات عدم الالتزام بضوابطه.

وأضاف أن الإغلاق الكامل وحظر التجوال ساعد الحكومة كثيراً في ولاية الخرطوم على إيصال احتياجات المواطنين الى الأحياء خاصة الاحتياجات المعيشية، فضلاً عن أنه ساعد كثيرًا على تنظيم العمل الرامي إلى محاصرة الفيروس ومنع انتشاره بشكل كبير.