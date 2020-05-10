عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 10 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

السلطات تسمح بمغادرة 32 مواطن مصري عبر وادي حلفا

الصحة : تسجيل 53إصابة جديدة بفيروس كورونا وإرتفاع العدد الكلي إلى 1164

الخرطوم: تشديد الحظر الشامل لمجابهة الزيادة المخيفة في الاصابة بكورونا

الفلك : الأحد ٢٤ مايو أول أيام عيد الفطر المبارك

أخبار اليوم

قرار بمنح العاملين في القطاع العام إجازة لمدة عشرة أيام

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس بعثة اليوناميد

حزب البعث : المشاكل الرئيسيه مازالت دون حل

أقلاع اول طائرة بشحنة صادر لحوم سودانية جاهزة الي المملكة العربية السعودية

تحذيرات من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب كورونا

الوطن

الصحة تعلن عن تسجيل ٥٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٥ وفيات

حميدتي يلتقي رئيس بعثة لليوناميد

منح العاملين ١٠ ايام اجازة بسبب تمديد الحظر

تحذيرات من تفاقم الاوضاع الاقتصادية

جمعية الفلك : الأحد ٢٤ مايو أول أيام عيد الفطر المبارك

الدكتور عمر بادي:هنالك تضارب بشأن كهرباء سد النهضة وله سلبيات كبيرة اخطرها الانهيار

شرطة الخرطوم تنفذ حملات على أوكار الجريمة

لجان مقاومة سوق ليبيا تنفي كسر الحظر

تصدير شحنة من اللحوم المذبوحة للسعودية

الجريدة

قيادي بقحت: بعد كورونا لن تحظى سياسة التحرير الاقتصادي بالمقبولية

الجمعية السودانية للفلك : الأحد ٢٤ مايو أول أيام عيد الفطر المبارك

منح العاملين بالقطاع العام اجازة عشرة أيام

ولاية الخرطوم: تشديد الحظر الشامل لمجابهة الزيادة المخيفة في الاصابة بكورونا

شبهة فساد في حافز الامراض المزمنة بالتأمين الصحي في الجزيرة

تجمع المهنيين بالجزيرة يطالب باعلان حالة الطورئ

نادي القضاة يتراجع ويقبل بمشروع قانون اصلاح المنظومة الحقوقية

الدعم السريع تشدد على فرض هيبة الدولة بمناطق النزاعات القبيلة

الوساطة تُمدد التفاوض بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المُسلح

توجيه من وزير الصحة بفتح المؤسسات الصحية الخاصة لخدمة المرضى

تصدير أول شحنة من اللحوم السودانية الى المملكة العربية السعودية

مجموعة مناوي تقترح إلغاء المجلس القيادي للجبهة الثورية

السوداني

العالقون السودانيون بمصر ينفِّذون وقفة إحتجاجية (رابعة) أمام السفارة

إغلاق كامل للأسواق بمدني إعتباراً من الاثنين االمقبل

مصادر لـ(السوداني): تأجيل اجتماع لقوى الحرية بشأن الولاة والمجلس التشريعي

الصحة: حالات الاصابة المكتشفة اقل بكثير من العدد الحقيقي لحاملي المرض.

النيل الدولية

تمديد أجل المفاوضات لحين التوصل لسلام شامل

أكرم التوم يكشف عن نهج جديد للعمل في مكافحة كورونا

وزير الصحة : توجيهات بفتح العيادات الخاصة لتقديم الخدمات الصحية

احتراق محطة توليد كهرباء بالجزيرة وخسائر مليونية

الوزيرة لينا الشيخ إلى الحجر المنزلي بعد مخالطتها مصاب

القبض على سارقي عمارة السلام

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السوداني الدولي

لجنة الوقف الاصلية تطالب بتحقيق العدالة في قضية الزيتونة

السلطات تسيطر على أحداث أصيب فيها (4) مواطنين بكسلا

٤ آلاف وجبة لأطفال الشوارع وفاقدي المأوى يوميا

نهر النيل تسجل حالة إصابة وسط الكوادر الطبية

صحيفة اليوم التالي

تشديد الحظر الشامل بولاية الخرطوم لمجابهة الزيادة المخيفة في الإصابة بكورونا

السودان يُصدّر 20 طن لحوم مذبوحة للسعودية

17 حالة شفاء و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

آخر لحظة

عقب لقاء حميدتي .. رئيس يوناميد : تحديات تواجهنا بدارفور

تشديد الحظر بسبب زيادات الاصابة بكورونا

تنسيقية لجان الخدمات بسوق ليبيا تنفي كسر التجار للحظر

صوت الأمة

الأمة القومي يعلن استمرار تجميد نشاطه في هياكل الحرية و التغيير

حمدوك: النظام البائد أدخل أبيي في معاهدات دولية خطيرة

مدير التحصين الفكري: استراتيجية التعليم تتطلب عدم الانكفاء

تمديد مفاوضات جوبا لحين التوصل لاتفاق

وكالة السودان للأنباء “سونا”

توقف الموقع الإلكتروني لسونا بسبب الصيانة

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس بعثة اليوناميد

قائد ثاني الدعم السريع يؤكد فرض هيبة الدولة بجنوب دارفور

تمديد أجل المفاوضات لحين التوصل لسلام شامل

أكرم التوم يكشف عن نهج جديد للعمل في مكافحة كورونا

وزير الصحة : توجيهات بفتح العيادات الخاصة لتقديم الخدمات الصحية

منح العاملين بالقطاع العام إجازة لمدة عشرة ايام

تدشين أول شحنة لصادر اللحوم السودانية الى المملكة العربية السعودية

محلية أمبدة تنفي كسر الحظر وتؤكد إلتزامها بالموجهات الصحية

لجان المقاومة والتغيير والخدمات تنفي كسر الحظر بسوق ليبيا

الالية الولائية لتوزيع المواد البترولية بالشمالية تطمئن علي اليات التوزيع

الحرية والتغيير بكسلا تدعم التعايش السلمي بين النوبة والبني عامر

الحكومة والمكونات القبلية بكسلا تبحث حلول لنزاعات النوبة والبني عامر

إفتتاح أسواق سنجة جزئياً