شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت الغرفة المشتركة لطوارئ كورونا استمرار سريان تصاريح المرور التي كان مقررا لها ان تنتهي امس إلى أجل يحدد لاحقا.

وقال مندوب وزارة الصحة؛ في اجتماع للغرفة؛ إن حالات الاصابة المكتشفة اقل بكثير من العدد الحقيقي لحاملي المرض؛ معلنا عن زيادة مراكز الفرز الأولى لتخفيف الضغط على مراكز العزل؛ إضافة إلى زيادة في مراكز العزل بدخول مستشفى المعلم ويونيفرسال.

وقال إن وزارته تولى اهتماما بالغا بالمرضى من غير المصابين بكورنا وهناك زيادة كبيرة في نسبة تشغيل المستشفيات الحكومية وان اغلب الذين يشتكون من عدم وجود الخدمة يقصدون المستشفيات الخاصة معلنا عن عقد اجتماع عاجل مع اصحاب المستشفيات الخاصة لمعالجة مشكلة تشغيل هذه المستشفيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طوارئ كورونا.. قرارات عاجلة من حكومة الخرطوم بشأن تصاريح المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.