أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاحد 10 مايو 2020م

صحيفة الوطن :
– الصحة تعلن عن تسجيل ٥٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٥ وفيات
– حميدتي يلتقي رئيس بعثة لليوناميد
– منح العاملين ١٠ ايام اجازة بسبب تمديد الحظر
– تحذيرات من تفاقم الاوضاع الاقتصادية
– جمعية الفلك : الأحد ٢٤ مايو أول أيام عيد الفطر المبارك
– الدكتور عمر بادي:هنالك تضارب بشأن كهرباء سد النهضة وله سلبيات كبيرة اخطرها الانهيار
– شرطة الخرطوم تنفذ حملات على أوكار الجريمة
– لجان مقاومة سوق ليبيا تنفي كسر الحظر
– تصدير شحنة من اللحوم المذبوحة للسعودية
صحيفة السوداني الدولية:
– لجنة الوقف الاصلية تطالب بتحقيق العدالة في قضية الزيتونة
– السلطات تسيطر على أحداث أصيب فيها (4) مواطنين بكسلا
– ٤ آلاف وجبة لأطفال الشوارع وفاقدي المأوى يوميا
– نهر النيل تسجل حالة إصابة وسط الكوادر الطبية
صحيفة أخبار اليوم :
– قرار بمنح العاملين في القطاع العام إجازة لمدة عشرة أيام
– النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس بعثة اليوناميد
– حزب البعث : المشاكل الرئيسيه مازالت دون حل
– أقلاع اول طائرة بشحنة صادر لحوم سودانية جاهزة الي المملكة العربية السعودية
– تحذيرات من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب كورونا.
صحيفة السوداني :
– العالقون السودانيون بمصر ينفِّذون وقفة إحتجاجية (رابعة) أمام السفارة
– إغلاق كامل للأسواق بمدني إعتباراً من الاثنين االمقبل
– مصادر لـ(السوداني): تأجيل اجتماع لقوى الحرية بشأن الولاة والمجلس التشريعي
– الصحة: حالات الاصابة المكتشفة اقل بكثير من العدد الحقيقي لحاملي المرض.
صحيفة صوت الأمة:
– الأمة القومي يعلن استمرار تجميد نشاطه في هياكل الحرية و التغيير
– حمدوك: النظام البائد أدخل أبيي في معاهدات دولية خطيرة
– مدير التحصين الفكري: استراتيجية التعليم تتطلب عدم الانكفاء
– تمديد مفاوضات جوبا لحين التوصل لاتفاق
صحيفة اليوم التالي :
– تشديد الحظر الشامل بولاية الخرطوم لمجابهة الزيادة المخيفة في الإصابة بكورونا
– السودان يُصدّر 20 طن لحوم مذبوحة للسعودية
– 17 حالة شفاء و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات
صحيفة آخر لحظة :
– عقب لقاء حميدتي .. رئيس يوناميد : تحديات تواجهنا بدارفور
– تشديد الحظر بسبب زيادات الاصابة بكورونا
– تنسيقية لجان الخدمات بسوق ليبيا تنفي كسر التجار للحظر
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاحد 10 مايو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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