أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاحد 10 مايو 2020م

صحيفة الوطن :

– الصحة تعلن عن تسجيل ٥٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٥ وفيات

– حميدتي يلتقي رئيس بعثة لليوناميد

– منح العاملين ١٠ ايام اجازة بسبب تمديد الحظر

– تحذيرات من تفاقم الاوضاع الاقتصادية

– جمعية الفلك : الأحد ٢٤ مايو أول أيام عيد الفطر المبارك

– الدكتور عمر بادي:هنالك تضارب بشأن كهرباء سد النهضة وله سلبيات كبيرة اخطرها الانهيار

– شرطة الخرطوم تنفذ حملات على أوكار الجريمة

– لجان مقاومة سوق ليبيا تنفي كسر الحظر

– تصدير شحنة من اللحوم المذبوحة للسعودية

صحيفة السوداني الدولية:

– لجنة الوقف الاصلية تطالب بتحقيق العدالة في قضية الزيتونة

– السلطات تسيطر على أحداث أصيب فيها (4) مواطنين بكسلا

– ٤ آلاف وجبة لأطفال الشوارع وفاقدي المأوى يوميا

– نهر النيل تسجل حالة إصابة وسط الكوادر الطبية

صحيفة أخبار اليوم :

– قرار بمنح العاملين في القطاع العام إجازة لمدة عشرة أيام

– النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس بعثة اليوناميد

– حزب البعث : المشاكل الرئيسيه مازالت دون حل

– أقلاع اول طائرة بشحنة صادر لحوم سودانية جاهزة الي المملكة العربية السعودية

– تحذيرات من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب كورونا.

صحيفة السوداني :

Advertisements

– العالقون السودانيون بمصر ينفِّذون وقفة إحتجاجية (رابعة) أمام السفارة

– إغلاق كامل للأسواق بمدني إعتباراً من الاثنين االمقبل

– مصادر لـ(السوداني): تأجيل اجتماع لقوى الحرية بشأن الولاة والمجلس التشريعي

– الصحة: حالات الاصابة المكتشفة اقل بكثير من العدد الحقيقي لحاملي المرض.

صحيفة صوت الأمة:

– الأمة القومي يعلن استمرار تجميد نشاطه في هياكل الحرية و التغيير

– حمدوك: النظام البائد أدخل أبيي في معاهدات دولية خطيرة

– مدير التحصين الفكري: استراتيجية التعليم تتطلب عدم الانكفاء

– تمديد مفاوضات جوبا لحين التوصل لاتفاق

صحيفة اليوم التالي :

– تشديد الحظر الشامل بولاية الخرطوم لمجابهة الزيادة المخيفة في الإصابة بكورونا

– السودان يُصدّر 20 طن لحوم مذبوحة للسعودية

– 17 حالة شفاء و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

صحيفة آخر لحظة :

– عقب لقاء حميدتي .. رئيس يوناميد : تحديات تواجهنا بدارفور

– تشديد الحظر بسبب زيادات الاصابة بكورونا

– تنسيقية لجان الخدمات بسوق ليبيا تنفي كسر التجار للحظر

الخرطوم(أخبار الخليج 365)