العالقون السودانيون بمصر ينفذون وقفة إحتجاجية (رابعة) أمام السفارة

يعتزم العالقون بجهورية مصر العربية تنفيذ وقفة احتجاجية رابعة، اليوم الأحد أمام مقر السفارة السودانية بالقاهرة وأيضاً بمدينة أسوان في توقيتٍ واحدٍ؛ حُدِّد له الثانية عشرة ظهراً.

وقال العالق “أبو عبيدة عبد الجبار بحسب صحيفة السوداني، إن من بين العالقين الذين يُقدّر عددهم بحوالي خمسة آلاف مواطن سوداني، أشخاص يعانون من أمراض بعضها خطيرة كالسرطان والفشل الكلوي، وكذلك كبار سن ونساء تركن أطفالهن بالسودان وأُخر حوامل دخلن في الشهر التاسع بعد أن تجاوزت مدة العالقين الشهرين. مشيراً إلى أن السفارة قدّمت الدعم لجزء منهم وحلحلة مشاكل بعضهم لكن ظلت الأغلبية تُعاني من أوضاع بالغة التعقيد بعد أن نفد كل ما عندهم.

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من جهته قال “الرشيد أبو آية” أن الهدف من هذه الوقفة التي تجئ تحت شعار ( من حقي أرجع بلدي) هو لفت نظر الحكومة وكل منظمات حقوق الإنسان للمماطلة التي تعرّض لها العاقلون رغم قبولهم بالحجر ومبادرتهم بسداد فاتورة نقلهم إلى وطنهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)