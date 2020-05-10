شيخ الحكيم يطالب باقالة القراي إستجابة للمطلب الشعبي الكاسح ويحذر قحت من اشعال الفتنة في السودان

كشف الداعية الإسلامي السوداني الشيخ محمد هاشم الحكيم عضو المجلس الأعلى للعلماء الافارقة، لماذا هاشتاق ازالة القراي؟ وعدد أسباب كثيرة تقف وراء الحملة الشعبية المطالبة بإقالة فورية لمدير المناهج د. عمر القراي.

وقال الحكيم (هاشتاق ازالة القراي يتصدر والمجموعة قاربت المائة الف عضو في أيام، وأن خير درس تقدمه قحت للمتدينين والمشككين في جدوى تحقيق الاهداف عبر الديمقراطية هو الاستجابة للمطلب الشعبي الكاسح وهو ازالة القراي من ادارة المناهج).

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وأطلق الحكيم تحذيراً لحومة قحت بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (لو لم يفعلوا فهم يرسلون رسالة في بريد المتطرفين فحواها ” لا جدوى الا للعنف والارهاب لتحقيق المطالب” ومن ثم سيشجعون كل الاصوات الداعية لاشعال السودان لتحقيق الاهداف ويوجدون لها حاضنة).

وأضاف الحكيم (لا تحاسبوا القراي بمنأى عن حمدوك فهو الذي عينه استحابة لمخاصصات قحت وهو الذي يصر على استفزاز الغالبية العظمى من الشعب باستمراره).

وإليكم نص المنشور الكامل الذي كتبه الشيخ محمد هاشم الحكيم على فيسبوك.

(الدرس الديمقراطي هاشتاق #ازالة_القراي هل ينجح ام يصطدم بهوس الاجندات و حفرة عزة نفسي مابية ؟

محمد هاشم الحكيم

هاشتاق #ازالة_القراي يتصدر والمجموعة قاربت المائة الف عضو في أيام

خير درس تقدمه قحت للمتدينين والمشككين في جدوى تحقيق الاهداف عبر الديمقراطية هو الاستجابة للمطلب الشعبي الكاسح وهو ازالة القراي من ادارة المناهج ؛

لو لم يفعلوا فهم يرسلون رسالة في بريد المتطرفين فحواها ” لا جدوى الا للعنف والارهاب لتحقيق المطالب”

ومن ثم سيشجعون كل الاصوات الداعية لاشعال السودان لتحقيق الاهداف ويوجدون لها حاضنة .

نعلم ان جهات تعمل على تشجيع المتطرفين لابتدار موجات عنف تستثمرها لاطالة امد بقائها في السلطة كما تفعل الدول الغربية للتدخل في دولنا الهشة .

لقد ظللنا كدعاة وسطية مستجيبين لدواعي ضرورات العصر ننادي باهمية ترحيل قضية الدين والدولة للصندوق الانتخابي- رغم يقيننا التام ان الإلتزام بضوابط الشرع في الحاكمية ليس قضية يزايد عليها العامة او الخاصة – لكن ذلك فقط مجاراة منا لتفعيل النشاط الديمقراطي وحثا للمجتمع على التزامه كضرورة عصر ؛

الا ان اجندة الاقلية التي لا تساوي ١.% من الشعب تصر على استفزاز الغالبية الكاسحة في قضية لا علاقة لها بالسياسة الخارجية بل هي فقط هوس فكري ، وتصفية حسابات ضد شعب رفض الفكرة الجمهورية القميئة ولم يستفزه اعدام مخترعها على يد النميري .

#ازالة_القراي مطلب شعبي.

وختاما لماذا هاشتاق #ازالة_القراي؟

لان القراي:

١. طالب بمنع تدريس وتحفيظ القرآن في كل رياض الأطفال والاكتفاء فقط باناشيد الثورة

٢. تراجع تحت الضغط الشعبي وقال يحفظوا في المرحلة الثانية فقط

٣. قرر ان يحفظ طلاب الاساس فقط من القرآن ما يمكنهم من اداء الصلاة (شوية سور قصيرة يعني)

٤. امر بازاحة اي اشارة او آية قرآنية من اي منهج علمي كانما يظن ان القرآن يلبس العلم !

٥. اعلن اكثر من مرة منهج الهالك شيخه محمود محمد طه الذي طالب فيه بعدم تدريس الاسلام لطلاب المرحلة الابتدائية!

٦. العقيدة الخاوية التي كفرها كل علماء الاسلام والمجامع الفقهية التي طرحت عليها والتي يعتنقها و يعمل بشدة على إيصالها للأجيال الجديدة

٧. لم يعلن اصلاح المناهج الا تركيزا على الدين والقرآن

٨. استقالة او زاحة كل الخبراء المختصين المعارضين لمنهجه

٩. لم نسمع له تهليقا واحدا على منهج النصارة المدرسي وتركه لهم كشأن خاص ؛

لم لا يترك اعداد المنهج الاسلامي لعلماء الدين الاسلامي و خبراء المناهج ؟

لان الجنة لن يدخلها مع ابليس البوذيين الا الجمهوريون امثاله

وبقية العالم كفاااار

واخيرا

لا تحاسبوا القراي بمنأى عن حمدوك فهو الذي عينه استحابة لمخاصصات قحت

وهو الذي يصر على استفزاز الغالبية العظمى من الشعب باستمراره

#ازالة_القراي مطل شعبي

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)