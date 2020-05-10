تجمع التمريض يعلن الدخول في إضراب مفتوح في كل ربوع السودان ويطالب رئيس الوزراء باقالة وزير الصحة

أعلن تجمع التمريض السوداني، فجر الاحد عن الدخول في إضراب شامل اعتبارا من يوم الاثنين 11 مايو الجاري، احتجاجاً على عدم استجابة وزير الصحة لمطالبهم بهيكلة التمريض والعديد من المطالب الأخرى، مطالبين بإقالة وزير الصحة، وجاء في البيان (تجمع التمريض وهو الجسم الشرعي للتمريض السوداني وقاد الحراك ضد النظام البائد منذ بداية الحراك وحتى سقوطه يخاطب السيد رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بوضع حد لسوء التخطيط لوزير الصحة دكتور أكرم ونطالب بإقالته) وحصلت أخبار الخليج 365 على نص البيان كاملاً كما يلي.

(بيان هام

الإضراب الشامل أو حقوقنا كاملة

حقاً تحرسو ولا بجيك

حقاً تلاوي و تقلعو…

في البدء ، نرسل الدعوات لله عزوجل أن يرفع البلاء ويشفي جميع المرضى،،

إستبشرنا خيرا بالتغيير الذي حدث وإقتلع سنين الظلم علي الشعب السوداني كغيرنا من الشعب السوداني ..وإستبشرنا علي وجه الخصوص بتعين دكتور أكرم التوم وزيرا للصحة بحكم خبرته بالعمل في أنظمة صحية حول العالم قبل قدومه وزيرا.. ولكن يبدوا جليا أنه لم يدرس في تلك الأنظمة الصحية حول العالم أهمية الكادر التمريضي الذي يمثل الجزء الأكبر في العملية العلاجية.

إتخذنا العديد من الخطوات منذ بداية الفترة الإنتقالية بمخاطبة دكتور أكرم بهيكلة التمريض والعديد من القضايا التي تشغل بال التمريض ولكن يبدو أن وزارة أكرم قد مسحت التمريض من وزارته.. لم يتكرم بالرد علينا في الخطابات والمطالبات بل ظللنا نسعى مرار وتكرارا لمقابلته وتوضع لنا العراقيل، تعرضنا في الأيام الماضية في التمريض السوداني لمجموعة من المضايقات عبر مستشفيات خاصة وغيرها من الظلم في تعامل الأجسام التابعة للوزارة من الوبائيات وإدارات العزل الصحي.

وكل ماحاولنا أن يصل صوتنا للوزارة نلاقي الصد والتهميش ..ثم أتت الطامة الكبرى في خطاب أصدره دكتور أكرم قبيل سويعات يدعو فيه الأجسام الصحية لمؤتمر في الغد، وللأسف واصلت وزارة أكرم تجاوزها للتمريض في أسلوب أقل مايقال عنه مستفز لكيان التمريض، وبناءُ عليه نجد أنفسنا مجبرين تماما لإتخاذ بعض القرارات التي تنصف التمريض.

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أولا: الدخول في إضراب مفتوح إعتبارا من يوم 11 مايو

ثانيا: تجمع التمريض وهو الجسم الشرعي للتمريض السوداني وقاد الحراك ضد النظام البائد منذ بداية الحراك وحتى سقوطه يخاطب السيد رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بوضع حد لسوء التخطيط لوزير الصحة دكتور أكرم ونطالب بإقالته.

ثالثا: الإستجابة لكل مطالب التمريض التي سترفق في خطاب تفصيلي لحكومة الدكتور عبدالله حمدوك الذي نثق تماما أنه سينصف هذه الشريحة العظيمة التي ظلت تقدم كل ماتملك من أجل أن تهب هذا الشعب ترياقا..تسهر من أجل أن ينام الوطن والمواطن معافين.

رابعا: رسالتنا لكل منتسبي التمريض في كل ربوع السودان بضرورة الإلتزام بتنفيذ الإضراب الشامل المفتوح مالم تحل جميع مطالبنا .. يستثنى من ذلك الحالات الطارئة وبالنسبة لمراكز العزل سيتم تنفيذ الإضراب الشامل فيها بعد 48 ساعة من بداية الإضراب لبقية كوادر التمريض.

إعلام تجمع التمريض السوداني

10 مايو 2020

#إضراب-التمريض-الشامل

#حقوقنا-كاملة

#تجمع-التمريض-السوداني).

يشار أن دكتور اكرم علي وزير الصحة في حكومة الفترة الإنتقالية يواجه إنتقادات حادة بسبب فشله الذريع في إدارة وزارة الصحة وتعامله بإستهتار مع أزمة كورونا ووصفها بالصغيرونة، ويطالب العديد من المراقبين والنشطاء السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بإقاالة أكرم فوراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)