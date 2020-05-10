عاجل.. قرار هام بشأن مفاوضات سلام السودان بجوبا

أعلنت وساطة دولة جنوب السودان في مفاوضات السلام السودانية، تمديد أجل التفاوض إلى حين الانتهاء من الملفات المطروحة في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سلام شامل.



وأوضحت في بيان رسمي ممهور بتوقيع رئيس فريق الوساطة، المستشار توت قلواك،، إن التمديد جاء بناء على رغبة الأطراف في إكمال المفاوضات وجديتهما في الوصول إلى اتفاق سلام شامل.

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