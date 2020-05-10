السودان: تسجيل (53) حالة إصابة بكورونا متضمنة (5) حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل (53) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلي تسجيل (5) وفيات.

سجلت الحالات الجديدة من ولاية الخرطوم (42)، القضارف (5)،شمال كردفان (4)، شمال دارفور (حالة واحدة )، جنوب كردفان (حالة واحدة ).

وبحسب التعميم الصحفي الذي تلقت (أخبار الخليج 365) نسخه منه، يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (1164) حالة متضمنة (64) وفاة.

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وقد تماثلت (17) حالات للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين إلى (119) ، عدد الولايات المتأثرة حتى الآن (17) ولاية بدخول ولاية جنوب كردفان.

وشددت وزارة الصحة الاتحادية علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)