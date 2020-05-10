كميات من غاز الطهي تصل الشمالية لانهاء الازمة

عقدت الالية الولائية لتوزيع المواد البترولية والدقيق بالولاية الشمالية اجتماعا اليوم بدنقلا برئاسة مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة رئيس الالية حافظ عوض الكريم .

واوضح عضو الالية رئيس غرفة توزيع المواد البترولية بالولاية الاستاذ ازهري عبد اللطيف بحسب (سونا) ان الاجتماع إطمأن على اليات توزيع كميات الغاز الكبيرة التي بدأت تصل للولاية الشمالية من المركز والتي تقدر ب 6,685 طنا من غاز الطهي، مؤكدا ان هذه الكميات كافية لحل أزمة الغاز بالولاية وان كل الكميات التي كانت تصل للولاية خلال الفترة السابقة تتراوح من 17 الى 20 طنا.

وناشد وكلاء الغاز بضرورة الاسراع في سحب كمياتهم من المستودعات المنتشرة بمحليات الولاية المختلفة، مبيناً ان حصص المحليات من الغاز محفوظة وسيتم توزيعها بعدالة.

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من جانبه اكد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الاستاذ مجذوب الخليفة ان الالية الولائية لتوزيع المواد البترولية والدقيق والية المحلية وضعت جملة من الضوابط والاجراءات لتوزيع الغاز داخل الاحياء بمتابعة واشراف اللجان التسييرية ولجان المقاومة والخدمات ووكلاء محطات الغاز، مجدداً مواصلة جهود المحلية في توفير السلع الاساسية والمواد البترولية والدقيق للمواطنين.

الى ذلك أوضح ممثل لجان المقاومة والخدمات في الالية الولائية الاستاذ احمد علي بخيت ان كميات الغاز التي وصلت للولاية تعتبر كافية وستساهم في حل مشكلة الغاز بالولاية الشمالية، مطالبا لجان المقاومة والخدمات بالمحليات والمناطق والاحياء بضرورة المتابعة والاشراف على الكميات التي سيتم توزيعها علي المواطنين.