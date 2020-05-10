شاهد بالفيديو: أحد مقاطع (نجوم سودانيون في اسطنبول) يثير سخرية مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو متداول لجانب من تسجيل حلقات برنامج نجوم في اسطنبول، الذي يبث على قناة النيل الأزرق امتعاض وسخرية مواقع التواصل الاجتماعي في السودان.

وأظهر المقطع أحد المشاركين في البرنامج وهو يتغزل في فتاة تركية بأسلوب مشمئز بحسب ما وصفه البعض على منصات التواصل.

وعلق أحد الصحفيين السودانيين منتقداً: “علينا أن لانغضب عند ما تسخر منا بعض الشعوب، إذا كان أمثال هؤلاء من نرسلهم للخارج”. فيما تساءل أحدهم ممتعضاً: لو كان هناك أحدا استطاع أن يكمل هذا المقطع فاليخبرنا”.

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وبحسب صحيفة السوداني، يذكر أن “نجوم في اسطنبول” انتجته مجموعة وولفز، وتم تصويره في 30 حلقة في دولة تركيا مطلع مارس الماضي بمشاركة نخبة من نجوم السودان من المميزين في مجالات الدعوة والشعر والموسيقى والغناء والصحافة والدراما وعدد من الناشطين في مجال السوشيال ميديا.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)