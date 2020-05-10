محلية أمبدة تنفي كسر الحظر بسوق ليبيا وابوزيد

التاريخ: 09-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أكد رابح احمد حامد المدير التنفيذي لمحلية أمبدة إلتزام المحلية بتنفيذ كافة الموجهات والاشتراطات الصحية الصادرة من غرفة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم. وقال انه غير مسموح بكسر الحظر، مشددا على ضرورة التزام التجار بكافة الاجراءات الاحترازية في مكافحة انتشار جائحة فايروس كورونا، موجها الغرفة الصحية بالمحلية والشرطة بالاستمرار في عمليات الرقابة والتعامل بحسم في عدم السماح بفتح اي موقع تجاري الا المواقع المسموحة لها وفقا لموجهات غرفة الطوارئ الصحية بالولاية. Advertisements وأكد رابح بحسب ( سونا ) استمرار تمديد الحظر الشامل باغلاق جميع الاسواق والمحال التجارية وعدم السماح بكسر الحظر بتشديد الاجراءات والضوابط القانونية للحفاظ على عدم انتشار الوباء وسط المجتمع. الجدير بالذكر أنه وبناءاً على الأخبار التي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي ان اسواق ليبيا وابوزيد بمحلية امبدة قد كسرت الحظر نشير ان هنالك عدد محدود من التجار قاموا بفتح عدد محدود من الدكاكين وقد قامت الشرطة باغلاقها على الفور وفتح بلاغات واتخاذ الاجراءات في مواجهة المخالفين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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