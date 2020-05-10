مقتل (3) واصابة(20) في نزاع قبلي بكسلا

أعلن والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود همد أبوبكر مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة ٢٠ في مواجهات قبلية بين النوبة والبني عامر بحي مكرام وقال همد ان حكومة الولاية عقدت جملة من الاجتماعات مع اطراف المشكلة ولجنة الحكماء لاحتواء الأحداث وعززت من وجودها الأمني في مناطق التماس وتوقع ان تسفر الاتصالات بين الأطراف الوصول إلى مصالحة تحفظ دماء المسلمين.

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وبحسب صحيفة السوداني، كانت قد اندلعت امس واول امس مواجهات بين شباب الطرفين على خلفية شجار محدود تطور الي نزاع قبلي تسبب في حرق عدد من المنازل والمحال التجارية ونزوح ألاف الأسر الي الأحياء المجاورة.

وطالب ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي حكومة الولاية بحسم الفوضى واتهموها بالتراخي في قطع الطريق أمام المواجهات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)