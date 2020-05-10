التاريخ: 09-مايو-2020
0 مشاهدة
أعلن والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود همد أبوبكر مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة ٢٠ في مواجهات قبلية بين النوبة والبني عامر بحي مكرام وقال همد ان حكومة الولاية عقدت جملة من الاجتماعات مع اطراف المشكلة ولجنة الحكماء لاحتواء الأحداث وعززت من وجودها الأمني في مناطق التماس وتوقع ان تسفر الاتصالات بين الأطراف الوصول إلى مصالحة تحفظ دماء المسلمين.
وبحسب صحيفة السوداني، كانت قد اندلعت امس واول امس مواجهات بين شباب الطرفين على خلفية شجار محدود تطور الي نزاع قبلي تسبب في حرق عدد من المنازل والمحال التجارية ونزوح ألاف الأسر الي الأحياء المجاورة.
وطالب ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي حكومة الولاية بحسم الفوضى واتهموها بالتراخي في قطع الطريق أمام المواجهات.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل (3) واصابة(20) في نزاع قبلي بكسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.