عاجل | وزير الصحة: قرار مد فترة الإغلاق الشامل كان ضروريا

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السبت 9 مايو 2020
أكد وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم، أهمية مد فترة الإغلاق الشامل في ولاية (الخرطوم) لمدة 10 أيام، اعتبارا من اليوم، لأنه في الفترة الماضية التي فُرض فيها الإغلاق كانت هناك انتهاكات كثيرة للحظر، لذلك كان المد أمرا مهما جدا.
وقال وزير الصحة - في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية مساء اليوم السبت - إن فترة الإغلاق الأولى (التى استمرت 3 أسابيع) ساعدت الحكومة في توصيل الاحتياجات إلى الأحياء، معربا عن أسفه لأن المرافق الصحية الحكومية والخاصة يفترض أن يكون فيها مناطق فرز في البداية، لكن هذا الأمر ما تم إلى الآن.
وأشار إلى أن المستشفيات الخاصة لا يجب أن تُغلق تماما، بل عليها استقبال الحالات الطارئة، والعيادات الخاصة أيضا يجب أن تستمر في العمل، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع نقل العدوى، مضيفا أن النظام الصحي يجب أن يستمر في تقديم خدماته للمواطن بغض النظر عن التعامل مع فيروس (كورونا).
وأوضح أن وزارة الطاقة والتعدين خصصت عدة محطات للوقود في ولاية الخرطوم، لتوفير الوقود لسيارات وزارة الصحة العاملة في إطار خطة التصدي لفيروس كورونا.
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