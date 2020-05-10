إسرائيل تتغنى بـ” ابن سلمان” وتتغزل فيه مكافأة له على بيع قضية فلسطين!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لللخارجية الإسرائيلية بتويتر، مقطع فيديو لمواطنين مصريين يشيدون فيه بالمملكة العربية السعودية ودورها في تذليل العقبات أمام وافدين مصريين على أرض المملكة، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ونشرت الصفحة الإسرائيلية مقطع الفيديو معقبّة عليه وفق ما رصدته (وطن) بالتغزل في ابن سلمان:”يقول الشاعر المتنبي: “إنك إذا أكرمت الكريم ملكته” ، تتجسد هذه المقولة في هذا الفيديو لمصريين يوجهون شكرهم إلى السعودية، بعد أن سهلت لهم إجراءات الوصول إلى بلدهم: “أنتم أهل كرم وخير”.

وبحسب ما يظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية، فقد صوّر المقطع بعض المواطنين المصريين يهللون ويشكرون السلطات السعودية والملك سلمان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كما يظهر حديث أحد المصريين يقول: “نوجه الشكر للمملكة العربية السعودية اللي ما قصرتش معانا، المملكة العربية السعودية والملك سلمان، وشكراً للدولة المصرية، وكل الناس اللي ساهمت وردتنا لبلدنا”.

وتحول محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى “أيقونة إسرائيلية” بعدما حقق للاحتلال مالم يقدر عليه أكثر رؤساء العرب تطبيعا في السنوات الماضية.

واتخذ ابن سلمان نهجا سياسيا لم يجرؤ عليه أحد من زعماء المنطقة من قبل بإعلانه التطبيع الصريح مع إسرائيل وبيع القضية الفلسطينية بل وشيطنة الشعب الفلسطيني عبر تسليط الإعلام والذباب عليه وسبه ليل نهار.

ويأتي هذا الفيديو الذي تحاول صفحات إسرائيلية الترويج له بالتزامن مع انتشار حادثة المواطن المصري “حسام عادل” ألذي خرج بمقطع فيديو يشكو فيه الظروف المعيشية الصعبة التي يعايشها المصريون في السعودية في ظل وباء كورونا المستجد “كوفيد19″، لتقوم السلطات السعودية باعتقاله وسحله وتعذيبه، ونُشر مقطع فيديو لعملية التعذيب التي يتعرض لها المواطن المصري المعقتل حالياً لدى السعودية وسط مطالبات من ذويه بالإفراج عنه.