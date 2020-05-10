في “يوم أوروبا”.. تشاووش أوغلو يذكر الأوروبيين بأهمية تركيا لهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن الاتحاد الأوروبي سيكون أقوى لو كانت تركيا عضوا فيه، وسيواجه بفعالية أكبر كافة الصعوبات، وفي مقدمتها كورونا.

جاء ذلك في رسالة تهنئة نشرها الوزير اليوم السبت، بمناسبة “يوم أوروبا”، أعرب فيها عن تهانيه لكافة مواطني القارة بهذه المناسبة.

وكتب تشاووش أوغلو أن النظام العالمي يمر بمنعطف مليء بالغموض والصراعات في الآونة الأخيرة، داعيا الاتحاد الأوروبي لعقد تحالفات جديدة وتعزيز التعاون مع حلفائه الحاليين، لمواجهة التحديات العالمية.

وأوضح أن الدول الأعضاء في الاتحاد والمجتمع الدولي ككل سيكونون بحاجة لاتحاد أوروبي أكثر قوة في المرحلة المقبلة.

وشدد على “حاجة الاتحاد الأوروبي لعملية إصلاح جادة في هذه المرحلة الحرجة”، وأضاف أنه لو كانت تركيا عضوا في الاتحاد لكان أكثر قوة، وواجه بفعالية أكبر كافة أنواع الصعوبات التي تعترضه وليس كورونا فحسب.

وأكد على استعداد بلاده في حال انضمامها للاتحاد لتقديم كافة المساهمات الرامية لجعله قوة عالمية، وأن تركيا تأتي في مقدمة الدول من حيث القدرة على تقديم المساهمات للاتحاد في سبيل تجاوز التحديات الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999.

وبدأت المفاوضات حول الانضمام عام 2005، لكنها تعثرت أكثر من مرة بسب خلافات بين بروكسل وأنقرة حول مختلف القضايا، وبينها قضية الهجرة غير الشرعية عبر تركيا والتي احتدمت في فبراير ومارس الماضيين.

الأناضول