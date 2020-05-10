أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بممارسة الإقصاء والتمييز ضد تركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي، بالتخلي عن التمييز ومواقفه الإقصائية تجاه أنقرة، وأن يدرك “أننا جميعا ركاب سفينة واحدة”
وأضاف أردوغان في رسالة نشرها، بمناسبة “يوم أوروبا”، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية اليوم، أن أوروبا “تحتفل اليوم بالذكرى 70 لقبول “إعلان شومان”، الذي يعتبر بمثابة نواة فكرة الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن تركيا بدأت تحتفل بهذه المناسبة إلى جانب الشعوب الأوروبية منذ عام 1999، عندما وافق الاتحاد على ترشحها لصفوفه.
وتابع: “يجب علينا في هذه المرحلة الحرجة، استغلال الفرص بالشكل الأمثل في سبيل إحياء العلاقات التركية الأوروبية”.
وأشار إلى أن كثيرا من الدول الأوروبية تقدمت بطلبات للحصول على مساعدات طبية من تركيا، في ظل أزمة كورونا.
وأكد على أن مشاركة تركيا في كافة التدابير التي يتخذها الاتحاد لمكافحة كورونا، ومرحلة ما بعد الوباء، سيجعل من الاتحاد الأوروبي أكثر قوة.
وأشار إلى أن الوقت الآن هو وقت التعاون وتوحيد القوى، وإن قبول عضوية تركيا في الاتحاد سيساهم في تعزيز المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية فيه، وسيجعل منه لاعبا دوليا مهما.
وشدد على عزم وإصرار تركيا لتحقيق هدفها الاستراتيجي في الانضمام إلى الاتحاد، بالرغم من كافة الصعوبات التي تعترضها.
الأناضول
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