مصر تعلن موعد ذورة انتشار “كورونا” وتكشف عن تحديين مقبلين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أرقام الإصابات والوفيات جراء كورونا كانت أمس مرتفعة في مصر، لافتا إلى أن الأسبوع الجاري سيكون ذروة الإصابات.

وأرجع الحداد، خلال اتصال هاتفي مع قناة “إكسترا نوز”، “ارتقاع الأرقام إلى استهتار المواطنين في بعض المحافظات، وعدم اطلاعهم على خطورة المرحلة، خاصة أن ما حدث قبل شهر رمضان من زحام وتكدس ستكون تبعاته حاليا”.

وأوضح أن “هناك تحديين في الفترة المقبلة الأول تحدي عيد الفطر، والذي قد يشهد تزاحما أو تكالبا”، ناصحا بنزول المواطنين حاليا لشراء ملابس ومستلزمات العيد، أما التحدي الثاني فيتمثل في مطلع يونيو، وهو بدء فتح الدولة والتعايش مع فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعه، تسجيل 495 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بينها أجنبيان، بالإضافة إلى 21 وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 503 حالات وفاة.