شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية هبوطاً مفاجئاً بعد ارتفاع في الأيام الماضية. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أن قرار تمديد،حظر التجوال أسهم بشكل كبير في الهبوط بعد أن تأهب الناس لإستئناف أعمالهم وفتح الأسواق، وقال أحد التجار أنه تم تداول الدولار الأمريكي بـ (128) جنيهاً، الريال السعودي (34) جنيهاً،الدرهم الإماراتي (36) جنيهاً، اليورو (142) جنيه، الجنيه الاسترليني (158) جنيهاً، الدينار الكويتي (255) جنيهاً، الجنيه المصري (8) جنيهات، الريال القطري (35) جنيهاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبوط مفاجئ في أسعار الدولار بالسوق الموازي بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.