الموسيقار عبدالله الكردفاني طريح الفراش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعرض الفنان والموسيقار عبدالله الكردفاني لوعكة صحية ألزمته الفراش الأبيض مدة طويلة، بعد مغادرته للمستشفى التي مكث فيها لفترة وغادرها إلا أنه لم يتعافَ.

وظل الكردفاني طريح الفراش بالمنزل وبدأ وضعه الصحي يتدهور، فيما ظل عدد من زملائه الفنانين على اتصال به للاطمئنان عليه.

يذكر أن الموسيقار عبدالله الكردفاني من قدامى العازفين حيث شارك بالعزف مع عمالقة الغناء في السودان من بينهم الراحل زيدان إبراهيم ومحمود عبدالعزيز و آخرون، بجانب أنه مغني يمتلك صوتاً عذباً وجميل ردد من خلاله عدداً من الأعمال.