الكاف يحذّر الهلال بسبب الجوهرة اازرقاء

الخليج 365 : حذر الاتحاد الأفريقي ( الكاف ) فريق الهلال من خلل الاضاءه وبقيه التواقص التي كانت قد ابدت اللجنه التي كلفت بزياره الجوهره وتفقدت الملعب الملاحظات حولها وجددت مهله إضافيه حتي يوليو القادم لاكمال الاحتياجات المطلوبة بملعبه حتي يتمكن من استضافته مباراياته الأفريقية ومباريات المنتخب الوطني التي ستجري علي ملعب الجوهره.

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