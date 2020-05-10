إقالة الجهاز الفني للمريخ

الخليج 365 :

تأكيدا لما أورده (الموقع) وجه رئيس نادي المريخ السيد آدم عبدالله آدم بإقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني التونسي أمين المسلمي إضافة إلى المعد البدني توماس مويير و مدرب اللياقة محمد الفطناسي وتسوية مستحقاتهم المالية بإجراء مخالصات معهم.

وبحسب بيان المجلس فإن القرار جاء على خلفية التجاوزات الكبيرة التي بدرت مؤخرا من قبل الجهاز الفني.

وقد شهد المكتب التنفيذى للنادي بالخرطوم (2) عصر اليوم السبت إجراءات الإقالة والمخالصة.

يشار إلى أن مدرب المريخ التونسي امين المسلمي، سرب له تسجيل صوتي تحدث فيه عن معاناته المالية مع النادي وعدم تسلم راتبه المالي لمدة ٤ أشهر إلى جانب عدم احترام المجلس للعقد المبرم بين الطرفين، ووجه المدرب التونسي انتقادات حادة لرئيس النادي سوداكال ووصفه بأنه ( نصاب) واحتال عليه.