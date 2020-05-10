(5 )مليارات تحسم صفقه أطهر مع الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت مصادر متطابقة ل-(المجهر) عن توصل مجلس الهلال لاتفاق مع نجمه طوربيد الرواق الأيمن بالفريق اطهر الطاهر لاعادة قيده مقابل 5 ميارات من الجنيهاتوينتهي عقد اطهر الطاهر مع الازرق في التسجيلات الرئيسيه الحاليهوقد اكدت متبعات المجهر ان اللجنه التي كلفت بمفاوضة اللاعب أكملت مهمتها بموافقه اطهر علي العرض الهلالي وتبلغ قيمه الصفقه 5 مليار مقابل 3 سنواتوكان اللاعب قد قدمت له عددا من العروض الخارجيه ألعربيه من انديه مصرية وتونسية وجزائرية من اجل كسب توقيعه وآخرها ناديي سموحة و الإسماعيلي المصريان اللذان سعيا سعيا دؤوبا لكسبه الا ان الاتفاق وصل لطريق مسدود بعد ان طالب الللاعب بمبلغ مليون دولار وكان اللاعب اقرب الاهلي القاهري الا ان الأخير تراجع وصرف النظر دون ذكر الاسبابوستجد خطوة المجلس بالمحافظة علي ابناءه القبول والرضاء لدي الجماهير الزرقاء التي ظلت تطالب دائما بالتجديد للرواق الأيمن المتميز اطهر الطاهر.