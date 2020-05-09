وفاة البروفسيور “عوض الله” جد الاعلامية “رشان اوشي” في الخرطوم بسبب رفض المستشفيات استقباله وتقول: الله ينتقم من الكان السبب

توفي يوم السبت بالخرطوم البروفسيور “عوض الله محمد سعيد” جد الإعلامية رشان أوشي وكتبت على فيسبوك بحسب ما نقلت عنها أخبار الخليج 365 (إنتقل الى رحمة الله قبل قليل جدي البروفسيور عوض الله محمد سعيد ..توفي لانه ما لقينا مستشفى تقبله ولا لقينا سرير عناية مكثفة ..الله ينتقم من الكان السبب حسبي الله ونعم الوكيل ،حسبي الله ونعم الوكيل).

وتعاطف معها أصدقائها وقدموا لها التعازي بأكثر من 1000 تعليق، ومن التعليقات (إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك مع الأنبياء والرسل البركة فيكم رشان.. الأمر أصبح مأساوي إغلاق كل المشافي وتسريح الأخصائيين أصبح عالة نعاني منها جميعا الله يفرجها على الشعب).

وايضاً من التعليقات على منشور رشان (اي زول يموت في الايامات دي هو قتل عمد من الحكومة)، وأضاف أخر (احسن الله عزاءكم وغفر له، اصبحت الوفيات يوميا والسبب المستشفيات المغلقة، ربنا ينتقم منهم).

وكتب الإعلامي محمد احمد نقد الله تعليقا على منشور رشان بحسب ما نقلت أخبار الخليج 365 (صديقنا الراحل الإعلامى ماجد لياي مات بذات الطريقة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)