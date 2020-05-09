خطف الشاب السوداني عبد الله عماد أنظار العالم أجمع وذلك بعد ظهوره في عدد من مقاطع فيديو أظهر من خلالها مهارات هائلة في التحكم بالكرة.
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد قدم عبد الله تابلوهات رائعة في التحكم بالكرة بحضور عدد من الأطفال والشباب بمنطقة “الكلاكلة” جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم, كما ظهر في مقطع آخر وهو يستعرض مهاراته بمنزله وهو يرتدي قميص نادي برشلونة الاسباني.
النادي الاسباني العملاق نشر على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيوتير” مقطع للشاب السوداني الذي أعجب المئات حول العالم بمهاراته الكبيرة, حيث وضح تأثر الشاب بنجم برشلونة السابق البرازيلي رونالدينو.
من ضمن المعلقين على المقطع كانت وزيرة الرياضة السودانية ولاء البوشي التي دعمته وكتبت معلقة على المقطع (موهبة عظيمة عبد الله, نحن فخورون بك, ومرحب بك بوزارة الشباب والرياضة في أي وقت).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مهارات لاعب كرة سوداني بــ(الكلاكلة) تنال إعجاب نادي برشلونة الإسباني ووزيرة الرياضة السودانية تدعمه بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.