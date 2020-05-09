الجمعية السودانية للفلك : الأحد (24) مايو أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك و الفضاء أن “الجمعة” المُقبلة الموافق 24/أبريل 2020 توافق اليوم الأول لشهر رمضان الكريم.
وقال رئيس الجمعية السودانية لعلوم الفلك و الفضاء، البروفيسر، معاوية حامد ابراهيم شداد، في تعميم صحفي اليوم “الثلاثاء”، إن الإقتران المقبل للقمر يحدث حسب توقيت السودان في حوالي الساعة 04:25 صباح يوم الخميس الموافق 23/04/2020 ، وأوضح أن الإقتران هو المرحلة التي يكمل فيها القمر دورته حول الإرض ، وبها ينتهي الشهر القمري القديم و يبدأ الشهر القمري الجديد ، وأضاف “هو أيضاً المرحلة التي لابد من حدوثها أولاً ثم يمضي عليها العديد من الساعات حتي تكون الرؤية بالعين المجردة للهلال الجديد ممكنة “.
وأكد شداد أنه بناءً علي مقيات الإقتران ، وحسب المعايير المختلفة المستخدمة و التي قد تكون مبنية على أساس علمي أو الرؤية بالمراصد الفلكية أو بالعين المجردة العالمية أو خليط بينهما نجد أن جميع هذه المعايير تبيّن أنه بالنسبة للسودان و المنطقة المحيطة أول أيام شهر رمضان المعظم يكون يوم الجمعة الموافق 24/04/2020.
معاوية حامد ابراهيم شداد
قسم الفيزياء ، كلية العلوم جامعة الخرطوم
رئيس الجمعية السودانية لعلوم الفلك و الفضاء.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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