نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس بعثة اليوناميد

التاريخ: 09-مايو-2020
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التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمقر إقامته مساء اليوم السبت، رئيس بعثة الـ(يوناميد) بالسودان جيريمايا مامابولو، بحضور مدير برنامج الغذاء العالمي بالسودان السيد حميد نورو والمنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون التنموية السيدة قوي يوب.
وأوضح رئيس البعثة في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البعثة وحكومة السودان، مجدداً تضامن البعثة مع السودان لمواجهة جائحة كورونا في هذه المرحلة الحرجة من انتشار المرض.
وأضاف أن اللقاء بحث التحديات التي تواجه رئاسة البعثة في دارفور، مشيراً إلي أن التشاور بين البعثة والحكومة سيتواصل خلال المرحلة القادمة حول تلك القضايا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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