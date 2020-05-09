رسمياً.. إقالة المسلمي وطاقمه المعاون

التاريخ: 09-مايو-2020
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وجّه آدم عبدالله آدم رئيس نادى المريخ بإقالة الجهاز الفني بقيادة التونسي أمين المسلمي إضافة إلى توماس مويير ومحمد الفطناسي وتسوية مستحقاتهم المالية بإجراء مخالصات معهم، وجاء القرار على خلفية التجاوزات الكبيرة التي بدرت مؤخراً من قبل الجهاز الفني.
وشهد المكتب التنفيذى للنادي بالخرطوم (2) عصر اليوم السبت إجراءات الإقالة والمخالصة وكان الطاقم المعاون للتونسي بحسب صحيفة اليوم التالي قد ذكر معاناة حقيقية يعيشونها في وقت يرفض فيه أعضاء مجلس الإدارة الرد على مكالماتهم الهاتفية.
فيما تحدث المسلمي عبر تسريب مكالمة هاتفية مع وكيله، مؤكداً على الأوضاع الإدارية السيئة بالنادي، واصفاً سوداكال بعدم المصداقية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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