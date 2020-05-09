تاجر : بيع وتوزيع السلع صار مباشر بالأحياء

التاريخ: 09-مايو-2020
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شدد رئيس الغرفة التجارية السابق بولاية الخرطوم ، حسن عيسى ، على توقف نشاط الاسواق عامة طيلة فترة الحظر، وقال ان حركتي البيع والشراء للسلع صارت تعتمد على التوزيع المباشر للبقالات بالأحياء، وبيع السلع والمنتجات اليها، بجانب تدشين مبادرة من المنتج للمستهلك، الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة ، وإضاف : معظم البضائع والسلع بالموجودة بالمحال تم بيعها قبل الحظر، مشيرا الى ان تمديد فترة الحظر تنعكس سلبا على افراد العمل اليومي بالاسواق.
الى ذلك، واصلت وزارة الصناعة والتجارة، مبادرة من المنتج للمستهلك، وشهد اليوم (السبت) بحسب صحيفة السوداني المرحلة الثانية في محلية شرق، بفتح البيع في ٩ نقاط اخرى، ليرتفع العدد الى ١٨ نقطة بيع في مناطق المحلية المختلفة، بتوفير السلع الاساسية للمواطنين بسعر المصنع، وابرز نقاط البيع شملت مناطق العيلفون، ام ضوبان، ام دوم ، عيد بابكر، العسيلات، حلة كوكو، وحي القادسية ، مرابيع الشريف.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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