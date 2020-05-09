الهلال يدخل في مفاوضات مع السنغالي لامين ندياي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دخل نادي الهلال في مفاوضات جادة من اجل التعاقد مع مدربه السابق ومدرب حرية الغاني لامين ندياي وذلك لقيادة الهلال في الموسم الجديد وكان الهلال قد اقال ندياي رغم فوزه بدرع زايد وفوزه على المريخ مرتين من ثلاث مباريات قمة بين الفريقين.

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