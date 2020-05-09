الخليج 365 : تقدم عددا من اعضاء بجمعية الهلال بشكوى في عدم قانونية الميزانية المقدمة من مجلس الهلال وطعنوا في عدم قانونية بعض المنصرفات مما يضعها في موضع المراجعة من قبل المحكمة كما حدث لنادي المريخ وقد تسبب الشكوى المقدمة من اعضاء جمعية الهلال في حرمان النادي من التمثيل الخارجي خاصة ان الكاف وضع شروطا قاسية تتمثل في احضار ميزانيات معتمدة من الاتحاد المحلي لآخر موسم قبل التمثيل الخارجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب…الهلال مهدد بالحرمان من المشاركات الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.