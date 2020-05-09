الجزيرة .. احتراق محطة كهرباء منطقة العزازى وخسائر بالملايين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلن وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم؛ إن فريق من المهندسين تحرك فعلياً؛ لإعادة العمل في محطة كهرباء منطقة العزازى بولاية الجزيرة؛ التي احترقت ،وإصلاح و انقاذ الموقف بمعدات جديدة ، بتركيب البدائل؛ ونوه إلى أن العمل يستغرق ثلاثة إلى أربعة ايام، موضحاً ان الفنيين فى الخرطوم قاموا بتجهيز المفاتيح ،والمحول البديل وتم شحنها الجمعة ،بجانب العمل المستمر على سحب كوابل التحكم ونظافة الموقع بمكان المحطة المحترقة، وقال الوزير إن العمل سيستمر ليل ونهار بنظام الورديات حتى الانتهاء من تشغيل المحطة وعودة التيار الكهربائي إلى أهالي منطقة العزازى.

وكشف عن فتح تحقيق في احتراق المحطة لمعرفة الاسباب التي أدت إلى إحتراق المحطة، التي تقدر خسائرها مبدئياً ب (700000) يورو.

وخاطب الوزير أهالي المنطقة برسالة قائلا : تابعنا الحادث المؤسف الذي أدى إلى إحتراق كامل لمحطة توزيع كهرباء منطقة العزازى (33/11kv)؛ مبدياً أسفه لما سيحدث من معاناة و ضيق خلال هذه الأيام، مشيداً بصبرهم ووقوفهم مع حكومتهم بمواقفهم الثورية.