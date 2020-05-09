هكذا برر قرقاش تدخلات الإمارات في المنطقة… وردود غاضبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

برر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش ، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، تدخلات بلاده المتهمة إضافة إلى السعودية ومصر، في القضايا الإقليمية، زاعما إنها تأتي في إطار “روح المسؤولية تجاه القضايا الإستراتيجية العربية وعلى رأسها الأمن والاستقرار”.، كما زعم.

وأكد قرقاش أن أهداف الدول الثلاث ليست “الثروات والعقود” كما يقول “بعض الخبراء”، مشيرا إلى أن هذه البلدان لديها قناعة تجاه العملية السياسية. وتساءل معلقون عن حقيقة هذا التحالف الذي يتحدث عن الوزير الإماراتي، والذي انفرط عمليا على أرض في اليمن مثلا فيما يخص السعودية والإمارات مثلا.وفي وقت سابق، وفيما اعتبر ردا في الحقيقة على الهزة الكبيرة التي تعرضت لها صورة الإمارات وحلفها المتعثر بسب سياساتها في المنطقة، اعتبر قرقاش أن التحالف الثلاثي (مصر – الإمارات – السعودية) يتعرض “لهجمة إقليمية شرسة”، متهما “الضعفاء والمهمشين والمؤدلجين” بالانسياق وراء ذلك.