التاريخ: 09-مايو-2020
0 مشاهدة
أعلنت وساطة دولة جنوب السودان عن تمديد المفاوضات بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية وقالت الوساطة في بيان اطلعت ( أخبار الخليج 365) على نسخة منه إنها رأت ضرورة تواصل جلسات التفاوض بين الطرفين لحين تكملة القضايا
والموضوعات العالقة المتبقية محل الحوار والتفاوض والتوصل إلى سلام دائم وشامل، وللحاجة الماسة لضرورة التوصل إلى إتفاق سلام شامل ودائم في السودان وأضافت: جلسات التفاوض السابقة أظهرت جدية الطرفين للتوصل لسلام حقيقي والتزامهما في تمديد فترة التفاوض من وقت لآخر وآخرها التي مددت للتفاوض من التاسع من أبريل ٢٠٢٠م حتى التاسع من مايو ٢٠٢٠م، والتي قد انتهت.
واستؤنفت المفاوضات بين الجبهة الثورية السودانية والحكومة الانتقالية، عبر تقنية الفيديو “كونفرنس”، في الـ ١٩ من أبريل وخصصت أولى الجلسات لمسار المنطقتين والقضايا العالقة في المسار.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر وساطة جنوب السودان : تمديد التفاوض بين الحكومة والثورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.