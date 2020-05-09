وساطة جنوب السودان : تمديد التفاوض بين الحكومة والثورية

أعلنت وساطة دولة جنوب السودان عن تمديد المفاوضات بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية وقالت الوساطة في بيان اطلعت ( أخبار الخليج 365) على نسخة منه إنها رأت ضرورة تواصل جلسات التفاوض بين الطرفين لحين تكملة القضايا

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والموضوعات العالقة المتبقية محل الحوار والتفاوض والتوصل إلى سلام دائم وشامل، وللحاجة الماسة لضرورة التوصل إلى إتفاق سلام شامل ودائم في السودان وأضافت: جلسات التفاوض السابقة أظهرت جدية الطرفين للتوصل لسلام حقيقي والتزامهما في تمديد فترة التفاوض من وقت لآخر وآخرها التي مددت للتفاوض من التاسع من أبريل ٢٠٢٠م حتى التاسع من مايو ٢٠٢٠م، والتي قد انتهت.

واستؤنفت المفاوضات بين الجبهة الثورية السودانية والحكومة الانتقالية، عبر تقنية الفيديو “كونفرنس”، في الـ ١٩ من أبريل وخصصت أولى الجلسات لمسار المنطقتين والقضايا العالقة في المسار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)