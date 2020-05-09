خروج كوادر صحية من مركز العزل بمطار دنقلا

إحتفلت اللجنة الفنية لمجابهة فيروس جائحة كورونا بالولاية الشمالية والتي تضم عدداً من الأطباء الاختصاصيين برئاسة الدكتور عادل ابراهيم إستشاري الباطنية والصدر إحتفلت اليوم أمام مركز العزل بمطار دنقلا بخروج عدد من الكوادر الصحية من مركز العزل بعد ان أمضوا فترة الحجر الصحي التي إمتدت لمدة 14 يوما والذين قاموا بالمعاينة والكشف علي الحالة الأولى التي أصيبت بفايروس كورونا بدنقلا والبالغ عددهم سبعة من بينهم نائب اختصاصي وطبيبان والبقية من الكوادر الطبية المساعدة .

واكد رئيس اللجنة الفنية لمجابهة فيروس جائحة كورونا بالشمالية الدكتور عادل ابراهيم في بحسب وكالة السودان للانباء أن جميع الفحوصات والتحاليل التي أجريت للكوادر الطبية التي خرجت اليوم من مركز العزل نظيفة وسليمة وأنهم الان يتمتعون بكامل الصحة والعافية وسيباشرون عملهم ومهامهم مع زملائهم بصورة طبيعية في معالجة جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأشار الي انه وبالرغم من ان مرض كورونا يعتبر مرضا فتاكاً إلا انه مرض بسيط يمكن العلاج منه ولا يعتبر وصمة اجتماعية، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالارشادات الصحية.

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وقال رئيس اللجنة الفنية لمجابهة كورونا ان هنالك تعاونا كبيرا من الاطباء مع الادارات الصحية بالولاية من اجل التصدي لهذه الجائحة والحفاظ علي صحة وسلامة المواطن.

هذا وقد عبر عدد من الكوادر الطبية عقب خروجهم من الحجر الصحي بمركز العزل بدنقلا عن شكرهم وتقديرهم لزملائهم الاطباء الاختصاصيين في اللجنة الفنية لمجابهة جائحة كورونا، مؤكدين مواصلة عملهم وجهودهم بكل تجرد ونكران ذات في كل مجالات العمل الصحي .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )