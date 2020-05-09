مستشار حميدتي: إنشاء بنك للإنتاج يستهدف 200 ألف مزارع

قال مستشار نائب رئيس مجلس السيادة، فارس النور، إنه كان من الضروري اتباع القول بالعمل، بإنشاء (بنك الإنتاج) برعاية نائب رئيس مجلس السيادة، لتشجيع ودعم الإنتاج بتوفير التمويل، منوهاً إلى أن العدد الكلي المستهدف من المزارعين موزع على 10 ولايات حوالى 200 ألف مزارع.

وأوضح فارس في منشور له على صفحته في موقع (فيسبوك)، أن التركيز سيكون على دعم وتطوير صغار المنتجين في مجالات الزراعة والرعي والتعدين والصناعة التحويلية، مما يحول تلك المجتمعات من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات منتجة، وتابع: “نحن لدينا الأراضي الزراعية الواسعة والمياه الكافية والثروة الحيوانية والمعادن النادرة والدهب، ولدينا أفضل شعوب الأرض، ومع كل هذا فنحن أفقر شعب على أغنى أرض، تنقصنا الإرادة والإدارة”.

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وأفاد فارس، أن أول برنامج لـ(بنك الإنتاج) سيكون مع صغار المزارعين وذلك لزيادة الإنتاج رأسيا وأفقيا، ودعم الأمن الغذائي، حيث سيتم توزيع البذور المحسنة وتقديم الدعم الفني، ونقل التقانة والزراعة بالآليات وتغذية النبات لزيادة الإنتاج الرأسي للفدان، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص العامل في المجال الزراعي.

وأبان بحسب صحيفة السوداني أن التقاوى المقترحة للتوزيع، تشمل تقاوى المحاصيل النقدية، الذرة ويشمل أصناف (ود أحمد، طابت وأرفع قدمك)، السمسم، الفول السوداني ويشمل أصناف (سودري وغبيش) والدخن.

كما أنه يشمل تقاوى الخضروات، مثل البامية والقرع والعجور وحب البطيخ.

وقال فارس ستكون هنالك مشاريع أخرى مع صغار المعدنيين والرعاة وذلك لرفع الإنتاجية ليكون لها إسهام حقيقي في الدورة الاقتصادية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)