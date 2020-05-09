عاجل.. قرار هام بشأن الأسواق السودانية بسبب كورونا

السبت 9 مايو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أصدر المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبري، جمال دفع الله، قراراً اليوم السبت، قضى بالإغلاق الكامل لجميع الأسواق بالمحلية اعتباراً من يوم الإثنين المقبل لحين اشعار آخر وذلك إستنادًا لتوجيهات اللجنة الفنية لمكافحة كورونا.

Advertisements واستثني القرار أسواق الأحياء وجميع المواقع التجارية بالأحياء والصيدليات والطواحين ومحطات الوقود والأفران. وشمل قرار الإغلاق الأندية الرياضية ودور المشاهدة وأماكن تداول الشيشة وبائعات الشاي. وناشد القرار التجار بفتح منافذ بيع بالساحات والميادين داخل الأحياء، مؤكداً إستعداد المحلية منح تصاديق فتح منافذ البيع بالمجان.

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