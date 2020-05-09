الدولة ختمت بالشمع الاحمر علي نهاية الموسم!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*باختصار!

*عشان ما تجتهدوا كثيرا!

*وتفكروا كثيرا!

*ولكي لا تناوروا من جديد!

*التمديد يعني الختم بالشمع الاحمر علي نهاية الموسم الرياضي السوداني وكتابة نهايته الي غير رجعة!

*نعم..من الاخر كتبت وزارة الصحة نهاية الموسم الرياضي السواداني(2020)من خلال قرار تمديد الحظر الذي صدر عصر امس بعد شد وجذب استغرق وقتا ليس قصيرا بين المسئولين في الدولة حول ضرورة تمديد الحظر او نهايته بنهاية تاريخ الاسابيع الثلاثة اليوم ولكن يبدو ان ازدياد حالات الاصابة بالوباء بين الموواطنين وبلوغ العدد الي الالف رجح كفة المنادين بضرورة تمديد الحظر لفترة قادمة تنتهي مع نهاية الشهر الفضيل والذي ستكون خواتيمه مع نهاية الشهر الجاري او قبل ذلك بنحو بضعة ايام قد لا تكفي للملمة الاطراف لاستقبال ايام عيد الفطر المبارك اعاده االله علي الجميع باليمن والخير والبركات وبلادنا ترفل في امن وامان وسلام ووفاق ورخاء ان شاء الله.

*نعم..اللجنة العليا اصدرت امس بيانا قضى بتمديد الحظر لفترة عشرة ايام قادمة تنتهي في التاسع عشر من الشهر الجاري اي قبل ايام قليلة من خواتيم الشهر الفضيل وبالحساب الافرنجي سيتنهي الحظر في التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري اي قبل يومين تقريبا من التاريخ الاول المضروب من قبل مجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم وبموافقة الجمعية العمومية للاتحاد وهي اكبر جهة تشريعية لنهاية الموسم الرياضي رسميا في الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري تمشيا مع الروزنامة الجديدة لاتحاد كرة القدم السوداني والتي تتماشى مع الروزنامة العالمية التي عاد اليها السودان بعد غياب عنها دام لاكثر من ربع قرن من الزمان او يزيد حيث ظل السودان يغرد تقريبا مع بضع دول بعيدا عن الروزنامة العالمية التي تنطلق منافساتها خلال شهري اغسطس وسبتمبر وتنتهي جميعا مع نهاية اليوم الاخير من شهر مايو او قبل ذلك بيوم اة يومان وقد ضحى الاتحاد الحالي بموسمين عدل خلالهما نظام منافسته الكبرى الدوري الممتاز حتى يلحق بركب الامم من حوله!

*نعم..قرار تمديد حظر التجوال الذي صدر من الجهات العليا عصر امس بالتمديد لعشرة ايام والذي يصادف قبل نهاية شهر مايو الجاري بساعات قليلة كتب نهاية الموسم الرياضي ومغاردته الي غير رجعة ويتبقى فقط قرار شجاع من مجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم بالتمرير لالغاء الموسم الكروي وفي ذات الوقت وضع النقاط فوق الحروف حول ملحقات الموسم الجديد من فترة تسجيلات وتنقلات لاعبين الي غير ذلك علما بان الحظر لن يلغي التسجيلات والانتقالات الصيفية باعتبار ان الامر برمته اضحى عبر السيستم العالمي والذي يعتمد علي ادخال المعلومات ليكتمل انتقال اللاعب وتسجيله سواء كان وطنيا او لاعبا اجنبيا مع العلم بان ضم لاعبين اجانب في هذا التوقيت يصبح من الامور الصعبة وبالتالي تتطلب قرارا شجاعا اخر من مجلس الاتحاد لفتح فترة التسجيل حتى شهرين اخرين!

*خلاصة القول بان قرار تمديد حظر التجوال الي نهاية الشهر الجاري والذي يصادف تاريخ نهاية الموسم الرياضي المضروب اصلا منذ بداية العام يعني نهاية كل شثء ويعني اكثر ان يكون الاتحاد عمليا في اتخاذ القرار المسكوت عنه باعلان نهاية الموسم والتفكير في الموسم المقبل الذي سيشهد الكثير من المنعطفات من خلال اثار الموسم الذي سيلقي بظلاله علي مستوى المشاركات الخارجية وايضا علي مستوى الاندية الصاعدة اذا وضعنا في الاعتبار انه لن يكون هنالك هبوطا للاندية هذا العام بسبب كورونا..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*اللف والدوران ودفن الرؤوس في الرمال لن يحل المشكلة بل سيؤزمها اكثر!

*في اعتقادي ان الاتحاد سيرواغ قليلا ليكسب المزيد من الوقت علما بان البروف شداد قالها صريحة قبل ايام قليلة بان قرار عودة الدوري من جديد مرهون بقرارات الحكومة في اشارة واضحة الي ان امكانية العودة من جديد مستحيلة اذا تم التمديد للحظر!

*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.