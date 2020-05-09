طعمية ما قبل الافطار.. بقلم محمد عبدالماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

# الحصة الصباحية

لمن تضع الموبايل في الشاحن …وتمشي وتجي بعد ساعة ونص تلقي الموبايل ما شحن أي حاجة.

اذا حصل ليك الكلام دا خليك عارف المشكلة لا في الموبايل…ولا في الشاحن..المشكلة في (الدولة العميقة)!!.

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• مرات بتحاول تعمل فيها (حريف).

• بتشفتن على روحك …وقميصك الاخضر.

• القميص الاخضر ما عندو أي علاقة بالموضوع …ما تركزوا فيه.

• القميص للتمويه فقط.

• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).

• واطول ليكم في الموضوع.

• الله يسألني دي حاجة شفتها بي عيوني ..ما قالوها لي.

• شفتها براي …ما جابوها لي.

• في رمضان في ناس بعملوا فيها (شفوت) بحاولوا يكتلو الوقت – يعني اخر ساعتين قبل اذان المغرب ببددوها في حاجات ما مفهومة.

• وحاجات ما في ليها أي داعي.

• كل جهدهم في ذلك اضاعة الوقت.

• اضاعة الزمن.

• اقول ليكم.

• احكي.

• اعملوا شير.

• الساعة اربعة عصرا – الوقت بكون ماشي على اقل من مهلو…قدر ما تعاين للساعة تلقاها واقفة في مكانها.

• امك بتكون واقفة في الحلة.

• زوجتك – واقفة في المطبخ.

• تدخل ..وتطلع.

• والساعة اربعة.

• تمرق.

• وتقيف في الباب.

• وترجع بعد نص ساعة …والساعة برضو اربعة.

• مرات (الزمن) بيداغل عليك.

• اصلو ما تغيب.

• تحلف ما تمغرب.

• في اللحظات دي ..في ناس بعملوا فيها عاوزين ليهم (طحنية)..بقوموا يمشوا الدكان…عشان يكتلو الوقت.

• يقيفوا في الدكان ساعة ..وقدر ما يقول ليهم بتاع الدكان عاوزين شنو؟…يقولوا ليه : كدا هسع فوّت الشافعة دي.

• اعملوا شير.

• تجي شافعة..وتفوت شافعة.

• ودا كلو عشان الزمن يضيع.

• تقيف ساعة في الدكان.

• وترجع مدلدل (الطحنية) زي (ديك البطانة) ..وبرضو تلقى الساعة اربعة.

• الطحنية ما عملت حاجة.

• لا الطحنية.

• ولا ديك البطانة.

• يا جماعة انا لاحظت ..انني في مواضيع كثيرا ما نتحني على (ديك البطانة).

• بندخل (ديك البطانة) في الموضوع ساي.

• بدون ذنب.

• ديك البطانة ما عندو أي علاقة بالموضوع.

• علاقة ديك البطانة بالطحنية شنو؟…لو ما حقارة مننا.

• دي حقارة بس.

• بعترف ليكم بيها.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• في حكايات اضاعة الوقت دي …في نسوان احرف من الرجال.

• في نسوان بضيعن الوقت بصورة احرف واخطر من اضاعة الفريق الفائز للوقت.

• يقعدوا يتوقعوا ليك في الواطة متل (قزاز البيبسي) في المناسبات.

• في نسوان وقت الواطة تعصر ..برموا ليهم (طعمية).

• انتوا الرجال بتفتكروا الطعمية دي رموها للفطور.

• ابدا.

• الطعمية دي رموها لاضاعة الزمن.

• النسوان ديل ما بعملن ليهم (طعمية) ساكت.

• عندهن رأي.

• عندهن فهم.

• يا جماعة ما تتهاونوا بالنسوان ديل…والله ديل عندهن اسلوب (خطير) في اضاعة الزمن.

• انتوا ما شفتوا النسوان من الساعة اتنين تجي ..بقولن الزمن ضايقنا …والفطور قرب.

• قرب وين؟.

• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).

• واطول ليكم في الموضوع.

• نحن عندنا عمنا (التسيع ود عُشر)…عمنا دا من الساعة تلاتة تجي بيسأل عن الشاحن.

• عمنا (التسيع ود عُشر)…بضيّع الشاحن مخصوص ..عشان يقعد يفتش ليه.

• وكل دا عشان يضيّع الزمن.

• القصد هنا ما اضاعة الشاحن..القصد اضاعة الوقت.

• عمنا (التسيع ود عُشر) وقت ما يلقي (شاحن الموبايل) ، بقعد يسمع الاولاد في البيت مية كلمة فارغة.

• بنسى انو صايم.

• ودا كلو عشان شنو؟.

• عشان الوقت يروح.

• زولكم يدخل ويطلع.

• ويرفع اللحفات.

• ويطلع فوق الدولاب.

• انا ما عارف ليه الزول وقت تكون عندو حاجة رائحة بطلع يفتش فوق الدولاب.

• اعملوا شير.

• والله ما عارف السر في كدا شنو؟.

• (التسيع ود عُشر)…وقت يلقى شاحن الموبايل الفطور بتاع رمضان بكون فاضل ليه ربع ساعة.

• زول حريف.

• وشفت.

• وما في زول بيلحقو في اضاعة الوقت.

• (التسيع ود عُشر)…في اضاعة الوقت ببقى زي ايمن حفني وقت الزمالك يكون غالب.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• الايامات دي طبعا في وسيلة جديدة لاضاعة الزمن.

• الايامات دي في ناس بضيعوا الزمن بي كورونا.

• ينتظروا ليك بيان وزارة الصحة عشان يعرفوا عدد الاصابات ، وعدد الوفيات ، وعدد حالات الشفاء.

• ويقعدوا يحللوا ليك فيها.

• يدوروا ليك تحليل زي قناة (الجزيرة).

• الخرطوم فيها كم حالة؟.

• واكتر منطقة في الخرطوم اصابة بالفيروس.

• والولايات.

• وحالات الشفاء الحمدلله في ارتفاع.

• يدوروا ليك كدا في الواتس والفيس ..لمن الفطور بتاع رمضان يكون باقى ليه 10 دقائق.

• اخر 10 دقائق دي طبعا بتروح في البحث عن (المعجون)..وفرشة الاسنان.

• يوم تلقى المعجون ما تلقي الفرشة.

• ويوم تلقي الفرشة وما تلقي المعجون.

• والموضوع كلو مسرحية.

• بس عشان تسمّع الاولاد (كلام فارغ).

• يا جماعة رمضان دا مفروض تقيفوا فيه من الكلام الفارغ.

• ما تضيعوا يومكم ساكت بسبب اضاعة الزمن.

• استحملوا.

• واصبروا.

• رمضان كلو هسع باقى ليه كم يوم؟.

• والله يا حليل رمضان.

• رمضان انتهي.

• خلاص بعد كدا دخلنا على مشارف العيد.

• العيد السنة دي طبعا تلفونات ساكت.

• ما اكتر من كدا.

• اعملوا شير.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• …………..

متاريس

• الفنان الكبير ابوعبيدة حسن قناة الهلال سجلت ليه زيارة …ردت لينا من خلال تلك الزيارة الروح لينا.

• ابوعبيدة حسن بعد نجوميته الكبيرة وابداعه المدهش ..يعاني الآن من المرض والاهمال ويسكن في منطقة بعيدة وفي بيت بسيط.

• مع ذلك ابوعبيدة حسن متصالح مع الاوضاع …وهو الذي منح السودان كل ذلك الابداع.

• ابوعبيدة حسن صاحب (والله ما رضيناها ليك تغمر الدمعات عينيك) عايش بي عين واحدة بعد ان تعطلت عينه الثانية تماما.

• ابوعبيدة حسن الآن في حاجة لقطرة لعينه الواحدة …وما لاقى حق القطرة.

• الكلام دا عيب في حقنا.

• وعيب في حق وطنيتنا.

• الدولة مفروض ترعى هذا المبدع.

• اين فيصل محمد صالح؟ ..واين حكومة الثورة؟.

• ما الذي يضير الحكومة لو قدمت معاش شهري لهذا المبدع.

• ابوعبيدة حسن قال انه (هلالابي) ..كان بتابع مباريات الهلال من الملعب.

• وقال ابوعبيدة حسن انه تغني للهلال.

• النص الذي كتبه ولحنه ابوعبيدة حسن للهلال ..يا ريت قناة الهلال تتحصل عليه ..حتى يقدم بصوت احد الشباب ..في ظل عدم قدرة ابوعبيدة حسن على تقديمه.

• فاطمة الصادق مديرة قناة الهلال ..يا ريت تسعى في هذا الامر وتسجل النص وتحتفظ به لقناة الهلال وقد ترنم ابوعبيدة حسن بمطلع الاغنية الرائعة والجميلة في الهلال.

• اغنية يكتبها ويلحنها ابوعبيدة حسن للهلال ..يبقى لها قيمة كبيرة.

• احفظوا هذا النص …وسجلوه يا ناس قناة الهلال.

• خاصة ان قناة الهلال في شهر رمضان قدمت برمجة ممتازة.

• اعتقد ان قناة الهلال الى جانب قناة الخرطوم هما الافضل في برمجة شهر رمضان هذا العام.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• ………

• الصبة الاخيرة / والله يا جماعة الواحد من قعّاد البيت الكتير ..قرب يعمل ليه (مروحة).