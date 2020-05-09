لجنة الطوارئ الإقتصادية… تفاصيل مثيرة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر خبراء نجاح لجنة الطوارئ الاقتصادية في تحقيق انفراج في معالجة بعض ملفات الأزمة الاقتصادية المتطاولة يبرهن ان الأزمة تعود إلى اسباب إدارية بالأساس. وطالب القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل يس عمر حمزة بان يكون وزراء الفترة الانتقالية من الكفاءات السودانية المستقلة بعيدا عن المحاصصات الحزبية. وقال في تقييمه لقرارات لجنة الطواريء الاقتصادية بقيادة حميدتي إن وجود نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول دقلو على رأس اللجنة اعتراف بدوره وقدرته على إدارة الملف واشار إلى أن وزراء القطاع الاقتصادي ليس لديهم الإلمام والخبرة الكافية بالازمة السودانية وبالتالي لم ينجحوا في إدارة الأزمة. فيما أوضح أن منهج دقلو في إدارة الأزمة يشكل محور الحل ويساعد في تقديم رؤية تهدف الى تقديم حلول واقعية كان لها مردود ايجابي وأكثر كفاءة في إيجاد الحلول والمعالجات مشيراَ في هذا الخصوص الي التحسن في سعر الصرف وتراجع الدولار مقابل الجنيه فضلآ عن توفر الخبز. ولفت الخبير عوض جبريل الى أن نجاحات جهود اللجنة كانت بفضل حميدتي لكفاءته كقائد الأمر الذي أصبحت بموجبه قرارات اللجنة ذات تقييم إيجابي كونها إحدى المبادرات التي جعلت من الممكن حل المشاكل المتعلقة بالخبز والوقود بسرعة قياسية بالإضافة إلى المبادرات الواعدة لإعادة تنظيم تداول الذهب.

وراى الدكتور ابراهيم محمد ادم استاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية ان اللجنة يمكن ان تنجح في معالجة القضايا الانية من تقليل صفوف الخدمات الضرورية كالوقود والغاز والخبز وغيرها ولكن الازمة الحالية مربوطة بتدخلات دولية هدفها الابقاء عليها.

وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين، قد دافع عن رئاسة الفريق أول محمد حمدان للجنة الاقتصادية للحكومة الانتقالية، مشددا على أن رئاسته للجنة لن يقلل من فرص التعاون الاقتصادي مع المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن رئاسة قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو جاءت نتيجة توافق أجهزة الحكم الانتقالي، مبينا أن حميدتي هو قائد الدعم السريع وانحاز مع القوات المسلحة للشعب السوداني ونجحت الثورة، ولانرى في حميدتي سوى شخص كفؤ تم اختياره للجنة الاقتصادية. وقال إن اختيار حميدتي لا ينتقص من دور وزارة المالية ولا نرى في حميدتي أو أي شخص آخر إلا أنه سوداني كفء اخترناه للعمل في اللجنة الاقتصادية.