فايروس سرقونا.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نحن شعب قوي

*العالم اصابتو كورونا قعد يولول

*امريكا كشحت التراب في راسها

*وقاطعت الصين

*ايطاليا رمادها كال حمادها

*فرنسا تصرخ وتوصف

*اسبانيا بكت لمن غمرت

*الانجليز فرشوا عديييل

*الروس موت التيوس

*الصين سبلتو وانتهي العزاء بالمقابر

*عيونهم الصغار ديل لمن قفلن الورم من البكا

*العالم كلو رقد واطة في تلاته شهور

*هييييييع

*نحنا تلتين سنة مصابين بفايروس سرقونا

*بغم ماقلناها

*اكلناها في جلدنا ده

*تلتين سنة والفايروس مامعروف لعدم وجود الأجهزة التي تفحصو وتكتشفو

*ناس الطب الشعبي اكتشفوا فايروس سرقونا من بدري

*من عيون الزول بفحصوا حالتو

*وسموهوا باسماء مختلفه

*ماكانوا عارفين انو الاسم العلمي بتاع الفايروس هو سرقونا

*بعضهم سماهو زقلونا

*وبعضهم سماهو جبرونا

*وبعضهم سماهو صابرين

*البعض استبعد الاصابة بفايروس سرقونا

*لانهم كانوا بفتكروا انو التطعيم بمصل لالدنيا قد عملنا جايب حقو

*وبالذات التطعيم بمصل هي لله

*بارك الله في مختبر التفكيك للفحص المختبري الحديث الذي يفحص الحالات حالة حالة ويكتشف الفايروس

*بالمناسبة فايروس سرقونا ده شكلو مربعات ومخططات بي شوارعها

*مازي فايروس كورونا الدائري ابو نتوءات

*ومرات ليهو ريالة

*ابو ريالة ده اخطر انواع الفايروس

*بصيب المربعات النواصي بس

*والغريب في فايروس سرقونا ده انو مابفرق بين حق العباد وحق المعبود

*عادي ممكن يضرب ليك وقف خمسين سنة مايتعالج

*مازي فايروس كورونا شغلو كلو في العباد بس

*عشان كدة حقو امريكا في بحثها عن علاقة ووهان بفايروس كورونا

*تشوف لينا معاها من اين اتي هذا الفايروس للسودان

*ايها الناس

*سؤال برئ

*اهل الحرامي اولادو وبناتو وبنات اخوانو واخواتو

*بكونوا عارفين قريبهم حرامي

*ولا بكونوا داقسين زي باقي الناس؟؟؟

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*ماتقول لينا

*جيت لقيت كل الارض باعوها وشي ماخلوهوا لينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال يوم الخميس من الصباح قلبي بكون في يدي خايف علي بيتي

والي لقاء

سلك