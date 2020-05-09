شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*نحن شعب قوي
*العالم اصابتو كورونا قعد يولول
*امريكا كشحت التراب في راسها
*وقاطعت الصين
*ايطاليا رمادها كال حمادها
*فرنسا تصرخ وتوصف
*اسبانيا بكت لمن غمرت
*الانجليز فرشوا عديييل
*الروس موت التيوس
*الصين سبلتو وانتهي العزاء بالمقابر
*عيونهم الصغار ديل لمن قفلن الورم من البكا
*العالم كلو رقد واطة في تلاته شهور
*هييييييع
*نحنا تلتين سنة مصابين بفايروس سرقونا
*بغم ماقلناها
*اكلناها في جلدنا ده
*تلتين سنة والفايروس مامعروف لعدم وجود الأجهزة التي تفحصو وتكتشفو
*ناس الطب الشعبي اكتشفوا فايروس سرقونا من بدري
*من عيون الزول بفحصوا حالتو
*وسموهوا باسماء مختلفه
*ماكانوا عارفين انو الاسم العلمي بتاع الفايروس هو سرقونا
*بعضهم سماهو زقلونا
*وبعضهم سماهو جبرونا
*وبعضهم سماهو صابرين
*البعض استبعد الاصابة بفايروس سرقونا
*لانهم كانوا بفتكروا انو التطعيم بمصل لالدنيا قد عملنا جايب حقو
*وبالذات التطعيم بمصل هي لله
*بارك الله في مختبر التفكيك للفحص المختبري الحديث الذي يفحص الحالات حالة حالة ويكتشف الفايروس
*بالمناسبة فايروس سرقونا ده شكلو مربعات ومخططات بي شوارعها
*مازي فايروس كورونا الدائري ابو نتوءات
*ومرات ليهو ريالة
*ابو ريالة ده اخطر انواع الفايروس
*بصيب المربعات النواصي بس
*والغريب في فايروس سرقونا ده انو مابفرق بين حق العباد وحق المعبود
*عادي ممكن يضرب ليك وقف خمسين سنة مايتعالج
*مازي فايروس كورونا شغلو كلو في العباد بس
*عشان كدة حقو امريكا في بحثها عن علاقة ووهان بفايروس كورونا
*تشوف لينا معاها من اين اتي هذا الفايروس للسودان
*ايها الناس
*سؤال برئ
*اهل الحرامي اولادو وبناتو وبنات اخوانو واخواتو
*بكونوا عارفين قريبهم حرامي
*ولا بكونوا داقسين زي باقي الناس؟؟؟
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*ماتقول لينا
*جيت لقيت كل الارض باعوها وشي ماخلوهوا لينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال يوم الخميس من الصباح قلبي بكون في يدي خايف علي بيتي
والي لقاء
سلك
كانت هذه تفاصيل خبر فايروس سرقونا.. بقلم بابكر سلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.