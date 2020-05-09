القراي بين الاتحاد السوداني للعلماء والصادق المهدي!.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مما فقع مرارتي وفرى كبدي في احدى مداخلات القراي المستفزة ، وما اكثرها ، والتي لم اتعرض لها من قبل ، اعتراضه على أن يتضمن منهج مرحلة الاساس مادة الفقه الاسلامي! تخيلوا أن يضيف هذا المهووس الى ما يزعجه ويؤذيه ، بخلاف القرآن الكريم الذي ظل يناصبه العداء ، أن يضيف الى ما يعكر صفوه (ويطلع) روحه مادة الفقه الاسلامي ، فقد تساءل القراي ، فض فوه ودمر تدميرا ، لماذا يتعلم التلميذ الفقه؟! مش كفاية انو في علماء يمكن ان يعلموا الناس ويجيبوا عن استفساراتهم؟!

لم يتوقف القراي عند هذه الخزعبلة انما اضاف الآتي :(سنعلم التلاميذ الموسيقى والفنون بل والفلسفة والمنطق)!

لم يقل القراي إنه لا حاجة لتعليم كل التلاميذ الموسيقى والفلسفة والمنطق ذلك أنه يراها اهم من الفقه الاسلامي ، مثلما أنها ، في نظره ، أهم من القرآن الكريم الذي ظل يشن عليه الحرب ، لذلك فانه لا يرى مبررا لتعليم الطلاب الفقه ، حتى ذلك الذي يحتاجه التلميذ لتعلم الكيفية التي يؤدي بها فرائض وشعائر دينه!

وبالرغم من ذلك تجد من بني علمان من لم يقتنع حتى الآن باهمية التعجيل باقالة هذا الفويسق ، حتى ولو من باب كلفته السياسية على منظومتهم السياسية المحاددة لله ورسوله!

اسمحوا لي ايها الاحبة بالانتقال الى موضوع آخر متعلق بالحملة المباركة لازاحة القراي ، فبعد بيان جماعة انصار السنة المطالب باقالة القراي من ادارة المناهج بوزارة التربية والتعليم توالت العرائض من الكيانات والجماعات الاخرى ، لعل آخرها بيان الاتحاد السوداني للعلماء والدعاة الذي يضم اكثر من (500) عالم وداعية.

سبق هذين البيانين عدد من البيانات والمؤتمرات الصحفية خاصة تلك التي اقامها تيار نصرة الشريعة ودولة القانون ، ثم عدد من العرائض الأخرى ، ومن بينها الدعوى التي قدمت من عدد كبير من العلماء والنخب والآباء الى المحكمة الدستورية المعطلة منذ اشهر بامر القحاتة ، خوفا مما يمكن ان تصدره لمناهضة النظام العلماني غير الدستوري القائم الآن.

ما لفت انتباهي تلك العبارة التي كتبها عالمنا النحرير والقيادي بالاتحاد السوداني للعلماء والدعاة الدكتور مدثر احمد الباهي والتي اذكر منها قوله ???? حتى لو استجاب حمدوك لحملة اقالة القراي فهذا لا يعني انه حقق مطالبهم ذلك أن الأمر لا يقتصر على ازاحة القراي انما المقصود كذلك التأكيد على رفض علمنة التعليم)

واضيف الى مقولة شيخنا الجليل د. مدثر أن حملة ازاحة القراي التي تصاعدت لتضم قطاعات واسعة من الشعب السوداني ، يعبر عنها ذلك التدافع والتداول الكثيف عبر وسائط التواصل الاجتماعي ، تستهدف كذلك وقف الحرب الشاملة التي تشنها قحت علي الاسلام من خلال مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العدلية والتعليمية والاعلامية التابعة لقحت وليس ادل على ذلك من الوثيقة الدستورية التي تعمدت ابعاد الشريعة الاسلامية من مصادر التشريع.

والله انه ليحزنني أن تسكت بعض قيادات قحت غير العلمانية مثل السيد الصادق المهدي زعيم طائفة انصار الامام المهدي ، بكل ثقله السياسي والديني عن استخدام نفوذه لوقف عبث بني علمان بدين الله وبشريعته بالرغم مما ينطوي عليه ذلك الموقف المتساهل من استخفاف بدين الله سيساءل عنه يوم يقوم الناس لرب العالمين ، ويحرنني اكثر الا يضمن المهدي ذلك الأمر الجلل في تحفظاته واعتراضاته على الاداء السياسي لقوى الحرية والتغيير التي يمسك الحزب الشيوعي بخناقها ويسوقها كقطيع من الضأن في غياب كامل للمهدي بالرغم من ضخامة حزبه بالمقارنة مع الاحزاب اليسارية والعلمانية التي لا وزن لها ولا تأثير.