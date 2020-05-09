مجلس السيادة وحكومة قحت وتوقعات الغد.. بقلم صديق البادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الوطن الآن في ظل مرحلة انتقالية هي الثالثة . والمرحلة الانتقالية الأولي التي أعقبت ثورة اكتوبر عام 1964م بحكومتيها الأولي والثانية كان عمرها سبعة أشهر فقط أجريت في نهايتها انتخابات عامة وسلمت مقاليد الأمور لسلطة مدنية منتخبة . والفترة الانتقالية الثانية كانت بعد انتفاضة ابريل في عام 1985م وأمضت عاماً واحداً أجريت في نهايته انتخابات وسلمت مقاليد الامور لسلطة مدنية منتخبة . أما المرحلة الانتقالية الحالية فقد أعلن منذ البداية ان مدتها ستكون ثلاثة أعوام ونصف العام مضي منها حتي الآن حوالي ثلاثة عشر شهراً وتبقي منها حوالي عامين وستة أشهر وفقاً للاتفاق الأول . ويطالب عدد من قيادات الجبهة الثورية والحركات المسلحة التي تتلهف للوصول لكراسي السلطة أن تبدأ الفترة الانتقالية بعد التوقيع علي اتفاقية جوبا واشراكهم في السلطة . وفي كل الأحوال فان أحزاب قحت المشاركة في السلطة السيادية والتنفيذية والجبهة الثورية والحركات المسلحة التي تنتظر المشاركة في السلطة بصبر نافذ كأنها تجلس علي جمر ساخن فانها كلها غير مهيأة وغير مستعدة أو راغبة في خوض الانتخابات العامة القادمة لأنها تدرك نتيجتها سلفاً ولذلك فالمؤكد أنها جميعاً ستتفق علي ضرورة السعي بشتي السبل لتمديد الفترة الانتقالية لأجل غير مسمي … وبعد تكوين المجلس العسكري الانتقالي في شهر ابريل عام 2019م سيرت مسيرات ومظاهرات كثيرة كانت تهتف مدنية مدنية . وبعد وساطات خارجية ولقاءات واجتماعات عديدة تم الاتفاق علي قيام مجلس سيادة يكون مناصفة بين العسكريين والمدنيين وأن تؤول رئاسة المجلس في الفترة الأولي للعسكريين لمدة واحد وعشرين شهراً وتؤول في المرحلة الثانية والأخيرة للمدنيين لمدة ثمانية عشر شهراً أي يكون عمر المجلس بشقيه العسكري والمدني تسعة وثلاثين شهراً تبتدئ في شهر أغسطس عام 2019م وتنتهي في شهر نوفمبر عام 2022م وهذا يعني أن فترة رئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ستنتهي في شهر مايو عام 2021م ليتسلم الرئاسة بعده رئيس مدني في شهر مايو عام 2021م وتنتهي فترة رئاسته في شهر نوفمبر عام 2022م ويتم تغيير النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي واستبداله بنائب أول مدني . والمعروف أن رئيس الدولة إذا كان عسكرياً أو مدنياً فأنه تلقائياً وبحكم موقعه البرتكولي والسيادي الاول في الدولة يصبح هو القائد الأعلي للقوات المسلحة الذي يعين أو يعفي القائد العام للقوات المسلحة إمتثالاً للوائحها أو إذا اقتضت ذلك ظروف تقديرية . ووفقاً للاتفاق المشار إليه فان الفريق أول عبد الفتاح البرهان سيصبح في الفترة الثانية عضواً بمجلس السيادة ومن الصعوبة بمكان أن يرضي من كان علي رأس الدولة أن يشغل موقعاً أقل منه ويصبح مرؤوساً لمن كان يرأسه وفي هذه الحالة يرجح أن يستقيل لتختار القوات المسلحة ممثلاً لها في مجلس السيادة يكون بديلاً له . وهناك حالات تولي فيها رؤساء وزارات سابقين مناصب وزراء ومنهم الأستاذ سر الختم الخليفة الذي كان رئيساً لوزراء حكومتي اكتوبر الأولي والثانية وفي عهد مايو عمل وزيراً للتربية والتعليم . وكان السيد بابكر عوض الله رئيساً للوزراء في أول تشكيلة وزارية في عهد مايو وأعفي من منصبه وعين وزيراً بذات الحكومة بعد أن تولي الرئيس نميري بنفسه موقع رئيس الوزراء . وعين السيد الرشيد الطاهر بكر رئيساً للوزراء في عهد مايو لمدة عام واحد ثم أعفي وعين وزيراً للخارجية . أما من تولوا رئاسة الدولة والموقع البرتكولي والسيادي الأول فيها تحت أي مسمي رئيس مجلس سيادة أو رئيس جمهورية أو رئيس مجلس ثورة فان أحداً منهم لم يشغل موقعاً في الدولة أقل مما كان يشغله عندما كان يعتلي الموقع الأول . وإذا تولي رئاسة المجلس أحد الأعضاء المدنيين لمدة عام ونصف فقط فإن عليه أن يدرك سلفاً إن فرصته في اعتلاء هذا الموقع بعد انتهاء الفترة الانتقالية عن طريق صناديق الاقتراع صعبة بل شبه مستحيلة إن لم تكن فرصته معدومة تماماً لأنه ليس رئيس حزب كبير أو رئيس كتلة أو تحالف عريض وعليه في هذه الحالة أن يرضي بأن يكون رئيساً سابقاً ويتجه للعمل في مجالات أخري أو أن يواصل عمله في المجال السياسي وينزل من القمة ليبدأ من السفح أو ما فوقه قليلاً .. ومهما يكن فان في الوقت متسع وربما تحدث تفاهمات تنتج عنها اتفاقية جديدة تجب ما قبلها أو ربما تحدث مفاجآت ومستجدات في الساحة.

محطة ثانية : ـ

تم اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة في شهر أغسطس عام 2019م وعمرها الآن أكثر من تسعة أشهر ويزيد بشهرين علي عمر حكومتي اكتوبر الأولي والثانية ويماثل عمرها عمر حكومة السيد الصادق المهدي الأولي في النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي . والأربعة أشهر التي سبقت تكوين هذه الحكومة كانت أفضل نسبياً إذ حلت لحد كبير أزمة شح السيولة في الصرافات والمصارف مع إيجاد معالجات وتحسن نسبي في الخبز والوقود والغاز . وفور تشكيل الحكومة وأداء القسم كان المتوقع أن يكون شغلها الشاغل هو السعي والعمل الجاد لإيجاد معالجات إسعافية عاجلة للأزمات التي ثار الشعب بسببها والمفترض لو كانت هناك جدية ومتابعة أن تتوفر في الخزينة العامة أموال طائلة كانت في العهد السابق تصرف علي الدفاع والأمن إذ لا توجد حروب الآن بحمد الله مع توفر أموال كانت تصرف علي المنظمات التي لا حصر لها مع توفير الأموال التي كانت تصرف علي المؤتمرات والاحتفالات والمناسبات وتوزع للاستقطابات المدفوعة القيمة وشراء الذمم وبعزقة الأموال في (الفارغة والمقدودة) مع توفير العملات الحرة التي كانت تصرف علي الوفود الكثيرة التي كانت تذهب إلي الخارج (طالعة ونازلة) والتي تضم حتي موظفي المكاتب التابعين لرؤساء وأفراد هذه الوفود مع اخضاع وسيطرة وزارة المالية علي أموال ميزانية التمكين الضخمة المفتوحة التي كانت خارج سيطرة وزارة المالية ولا تخضع لمكتب المراجع العامة وكانت تجد التسهيلات والإعفاءات والتجاوز عن تجاوزاتها والوضع المالي في الخزينة العامة كان ينبغي أن يكون أفضل لو كانت الحكومة جادة ورادعة لكل عابث بقوت الشعب وإمكانياته ولكنها بكل أسف لم تباشر مهامها بالعزم والحسم والحزم والمسؤولية المطلوبة وانشغلت عن كل ذلك وأدارت له ظهرها وكأنها أتت من كوكب آخر ولا تحس بأحاسيس الجماهير ولا تتلمس نبض الشارع . وانصرفت لإرضاء الدول الغربية والمنظمات الأجنبية وتريد إقناعهم بأنها علمانية التوجه وتنافح وتدافع عن ضرورة فصل الدين عن الدولة وما إلي ذلك ناسية أو متناسية ان النظر في هذه المسائل هو من اختصاص الجمعية التأسيسية التي تعبر عن توجهات الشعب وخياراته عن طريق صناديق الاقتراع وإجراء الانتخابات العامة بعد انتهاء الفترة الانتقالية وكانت تتود وتتزلف للغرب بتلك التصريحات والتصرفات ( وغنت ولكن الغرب لم يطرب لغنائها ) وما يعلنه الغرب في هذا الشأن هو مجرد غطاء ودثار كاذب ويركز الغرب والدول الصناعية الكبرى علي موارد السودان الضخمة وثرواته الهائلة غير المستثمرة ويسعي بشتي السبل لتقسيمه لعدة دول وهذا أمر دونه خرط القتاد وإذا لم ينجحوا في ذلك فإنهم لن يكفوا عن محاولاتهم مع سعيهم لإضعاف السودان وشغله بالهوامش والانصرافيات والنزاعات لئلا ينهض وهم يدركون أنه يملك كل مقومات النهضة الشاملة التي تجعله في المقدمة لا في الذيل والمؤسف ان الابتسامات أمام الكاميرات عندما ملاقاة الخواجات والتودد لهم فإن نتيجتها حتي الآن صفرية وكانوا يتوهمون أن هبات ومساعدات الخواجات ستتدفق كالمطر المنهمر ( في بعض دول العالم الثالث يكلف الخوجات بعض الأفراد للقيام بمشاغبات وتصرفات تربك المشهد الداخلي لقاء أموال قذرة تودع في حساباتهم السرية ) وقطعاً ان هذا لم يحدث ولن يحدث في السودان ولكن ما حدث من تودد للخواجات كان بغرض تقديم مساعدات للوطن ولكنها لم ولن تقدم . وتعول الحكومة علي الفصل السادس وتنتظر عندما يجاز في كل مراحله ويبدأ تنفيذه أن تجد دعماً مالياً أممياً ضخماً ولكن تجارب بلاد أخري طبق فيها هذا الفصل كانت نتائجها سيئة وتخصم قيمة ما تقدمه من مهام و خدمات من خزائن وموارد تلك الدول مهما كانت فقيرة . وينتظرون هنا أن تدفع الأمم المتحدة عبر منظماتها المختصة مليارات الدولارات ولكن المعروف بالممارسة وتجارب الآخرين أنها ستخصم كل ما سوف تقوم من موارد السودان مالياً أو عينياً بأخذ ( يورانيوم – ذهب – أراضي – نفط – الهيمنة علي عائدات بعض الموارد كالمواني .. الخ . ويعللون ذلك بأن الحكومة هي التي بادرت وطلبت منهم تقديم خدماتهم .

لقد اهملت الحكومة واجباتها وليتها سعت للإبقاء علي الأسعار التي كانت عليها يوم 11/4/2019م والمؤسف أن سعر الدولار في السوق الأسود أرتفع لضعفين أما الأسواق فقد أصبحت بلا رقيب أو حسيب وانتفي قانون العرض والطلب وفاق ارتفاع الأسعار الجنونية كل وصف وعلي سبيل المثال فإن سعر جالون البنزين في السوق الأسود يتراوح بين ألف ومائتين وألف وخمسمائة جنيه ومن يجد أنبوبة غاز بألف جنيه فإنه يستحق التهنئة علي هذا الحظ العظيم وتبعا لذلك وارتفع سعر الفحم ارتفاعاً كبيراً مما اضطر بعضهم للجوء للحطب الذي يحصلون عليه بصعوبة والأعجب من ذلك قيل أن بعضهم لجأ لاستعمال البعر وأصبح شوال البعر يباع بمبلغ كبير ( إلي هذه الدرجة وصلت الأحوال !! ) وأزمات الخبز والوقـود والغاز …الخ أصبحت بلا سقف !! .

وبعد سقوط النظام السابق ونجاح ثـورة التغيير ظهرت عدة تحالفات وتجمعات حزبية (نسيت أسمائها). مجموعة الكتلة الحزبية الفلانية وتحالف الكتلة الحزبية العلانية وكل منهم كان ينتظر المشاركة واخذ نصيبه من كيكة السلطة ما استطاعوا لذلك سبيلا وانفردت قوي الحرية والتغيير (قحت) بالأمر وأصبحت توصف بأنها الحاضنة للحكومة . وثبت أن داخل أحزاب قحت شد وجذب وتناقضات عديدة ومواقف بعضها متذبذبة ولا ينكر أحد أن لبعضهم قدرات ذاتية ولبعضهم تطلعات سلطوية وبعضهم إذا ترشح لنيل منصب رئيس لجنة شعبية بإحد القرى أو بحي من أحياء مدينة من المدن فإنه سيسقط سقوطاً داوياً . وأصبحت الحكومة الآن كالجمل ذي السنامين إذ توجد حكومة وتوجد حاضنة للحكومة وهي ولية امرها ومرشدتها والوصية عليها ويمكن نقول إنه توجد حكومة داخل الحكومة … وتدور في جوبا مفاوضات بين وفد الحكومة ووفود الحركة الشعبية والحركات المسلحة واضيفت إليها ما تعرف بالمسارات ونأمل أن يطرح للشعب السوداني كل ما تم التوصل إليه ليتداول الرأي العام السوداني حوله ( وفي العجلة الندامة وفي التأني السلامة ) ( والني للنار ) ولا داعي للتسرع لئلا تحدث تمردات جديدة أشد عنفاً وأكثر شراسة إذا لم توافق علي ما يعلن ولم يتم التداول حوله والموافقة عليه بعد الوصول للصيغة المرضية للجميع وإذا تجاوزنا كل ذلك وقفزنا لموضوع المحاصصة بين قحت والثورية فنرجو ألا يدخل الوطن في جحر ضب آخر والوطن الآن بحاجة لحكومة كفاءات لتخرجه من عنق الزجاجة التي أدخل فيها قهراً وقسراً ويحتاج لبرنامج إسعافي عاجل . ولتتفرغ الأحزاب لتنظيم نفسها ولا تنشغل بمهام سواها وأمور البلاد والعباد تسير الآن بالدفع المجتمعي وعلي سبيل المثال فإن النجاح الذي تحقق في إنتاج القمح فإن الفضل فيه بعد الله سبحانه وتعالي يعود للمزارعين ومن معهم . وكل شيء يسير الآن بالدفع المجتمعي وعلي الحكومة أن تصلح أمرها بيدها لا بيد عمرو والفرصة متاحة الآن لتصحيح وضعها وتقويم إعوجاجها ولو تمادت في تهاونها ولم تصلح أخطاءها فإن المد الجماهيري الكاسح سيسقطها بسبب الأزمات المعيشية وغيرها في زمن قياسي كما أسقط النظام السابق من قبل