رئيس تحريرنا فاسد!!.. بقلم صديق رمضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*ضحكت – كما لم اضحك من قبل _ وأنا أقرأ في الوسائط أن أستاذي رئيس تحرير صحيفة الإنتباهة، أحمد يوسف التاي، يمتلك قصرا منيفا في أحد أحياء الخرطوم المخملية تتجاوز قيمته المليون دولار !!!

*منبع موجة الضحك التي اجتاحتني هو إدراكي التام بالصداقة الوطيدة التي تجمعه “بالفلس” الدائم وبخصامه المتواصل مع “الفلوس” التي استعصمت بالبعد عنه واستعصي عليه بلوغ سماءها، فظل قابعا في سفح جبل المعدمين الذين بالكاد يتمكنون من توفير أبسط مقومات الحياة.

*وأستاذي التاي الذي جمعتني به رحلة كفاح منذ العام 2013 بالعزيزة الصيحة ثم بالصحيفة الأولي الإنتباهة أستطيع التأكيد علي أنه يمثل مدرسة قائمة بذاتها في عفة اليد واللسان وفي القبض علي جمر الصبر من أجل قضية وطنه التي احتلت كل جوانحه وباتت تسيطر عليه.

*هو من القلائل الذين لم يجذبهم بريق السلطة ولا إغراءاتها التي يسيل لها لعاب الضعفاء، لم يعرف التملق إلي الحكام ولا التقرب إليهم زلفي من أجل دنيا يصيبها،بل إنه يشعر بسعادة غامرة حينما يتم إخباره أن أحد المسؤولين غاضب من كتاباته وساعتها يشعر بأن رسالته وصلت علي أكمل وجه، فهو يبحث عن رضاء الخالق وليس الخلق.

*كنا نشفق عليه وجهاز الأمن في العهد البائد يستهدفه بشكل صريح لكسر إرادته وتغيير مجري حبر يراعه حتي يكف عن كشف فساد الإنقاذ الذي تخصص في تعريته بشجاعة جعلتنا نحشي عليه من الإغتيال، إلا أنه كان يبتسم أمام عواصف الاستدعاءات والاعتقالات والتهديدات!

*وحينما فشلوا في ترويضه استعملوا معه أسوأ سلاح يخشاه الكاتب صاحب الضمير وهو الإيقاف عن الكتابة وتجرع من هذا الكأس في الصيحة والإنتباهة إلا أنه ظل صامدا لم يحن قامته ويرق ماء وجهه من أجل إرضاء سلطان ظالم، وأيضا كان يبتسم لأن شرف الصحفي الحقيقي أن يضيق صدر الحاكم بكتاباته فيصدر فرمان إيقافه.

*وليس ذلك وحسب بل كثيرا ما واجه خطر الفصل، حيث مارس جهاز الأمن ضغوط رهيبة علي أستاذنا الطيب مصطفي والأخ سعد العمدة بالصيحة والانتباهة لفصله عن العمل، ولكن ولأن الرجلين يتمتعان بأخلاق وقيم رفضا ذلك.

*والتاي اعتبره نموذجا في العصامية والنزاهة ،وأذكر في أحد الأعوام وحينما ضاق زرعا بمضايقات الأمن وضيق “الفلس”، حمل حقائبه ويمم صوب مسقط رأسه مدينة الدندر وهناك حمل معوله وأنكب علي أرضه عسي أن يخرج منها مايسهم في إخراجه من دائرة العسر والمسغبة، بيد أن الحنين بنهاية الموسم الزراعي ساقه إلي مهنة النكد مجددا.

*كثيرا ما أتعجب حينما التقيه وهو قادم من منزله وهو يتصبب عرقا بسبب أزمة المواصلات،واردد سرا “يالك من رئيس تحرير نضيف”، فالرجل حتي الآن لايمتلك ولو مترا واحدا في العاصمة التي امتلك فيها صهر الرئيس المخلوع 45 قصرا، ولا يمتلك ولو دراجة هوائية، ورغم معاناته مع تقلبات الحياة إلا أن الإبتسامة لاتفارق محياه.

*وخلاصة القول فإن التاي نعم يمتلك قصرا من النزاهة والتقوي والتواضع والأدب الجم، وأمثاله لايمكن بل من المستحيل أن يلوثوا أيديهم بمال السحت.

*استاذنا التاي يضع نفسه دائما في الموضع الذي يحب أن يراه فيه الله، ويثق انه يراه في كل حين.