إنهاء خدمة مدير بنك النيلين ومدير الفرع في “أبو ظبي” بسبب عمليات فساد واضحة

الخليج 365 : انهت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال يوم الخميس, خدمة مدير بنك النيلين سهير أحمد. كما انهت أيضا خدمة مدير فرع البنك في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أسامة عطا. وجاءت قرارات اللجنة وفق العضو صلاح مناع في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي اليوم, لوجود فساد يجري على مدار الساعة بالبنك. وقال ان اللجنة قررت انهاء خدمة مدير البنك ومدير الفرع في أبو ظبي رغم المهلة المعلنة بانهاء الخدمة لما بعد رمضان الكريم نسبة لعمليات الفساد الواضحة بالبنك وأكد ان الضرورة الملحة وراء اقالتهم وفصلهم.

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