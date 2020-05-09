وزارة الزراعة تطرح نموذج للعلاقة التشاركية مع المزارعين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بحث وزير الزراعة والموارد الطبيعية مهندس عيسى عثمان شريف مع المدراء العامين بالوزارة خطة الوزارة التنفيذية للنهوض بقطاع الزراعة مشيرا إلى أنه وبرغم عدم حدوث اي تعديلات في القوانين التي تحكم العلاقة بين الوزارة الاتحادية والمحليات إلا أن الوزارة حاولت تجاوز ذلك من خلال إنشاء شراكات مع الوزارات الولائية و المحليات ومن خلال عرضه لخطة الوزارة.

واكد عيسى ان النموذج الجديد الذي تطرحه الوزارة يقوم على علاقة تشاركية يكون فيها ادوار واضحة لكل من المنتج والمحلية والولاية في التخطيط للزراعة مشيرا الى اهتمام الخطة بانشاء الجمعيات التعاونية الزراعية والحرص على قيام تنظيمات للمزارعين من أجل الطموح بان يكون المزارع شريكا في وضع السياسات.

وأشار شريف إلى ضرورة خلق شبكات مجتمعية محلية للإرشاد الزراعي بحيث يكون هناك مرشدين محليين كما شدد الوزير على ضرورة إعادة إدارات اكثار البذور للعمل بأفضل صورة لتقوم بسد الفجوة في مجال التقاوي مؤكدا وجود مراكز للتدريب بالمحليات فضلا عن مزارع مختصة بوحدات البحوث فيما يتعلق بالتمويل الزراعي.

وأشار إلى أن هنالك مشكلات كبيرة في التمويل مما حدا بالوزارة إلى طرح مشروع إنشاء صندوق وطني للأمن الغذائي ويكون على المستويين القومي والمحلي